Caxias lança cartilha e entrega tablets para agentes comunitários - Divulgação/Prefeitura de Caxias

Caxias lança cartilha e entrega tablets para agentes comunitáriosDivulgação/Prefeitura de Caxias

Publicado 17/09/2026 16:22

Participaram do evento o prefeito Netinho Reis, a secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, o subsecretário de Atenção Primária à Saúde, Carlos Rafael dos Santos Freitas, além de coordenadores e equipes técnicas da área.

Caxias lança cartilha e entrega tablets para agentes comunitários Divulgação/Prefeitura de Caxias



A cartilha reúne orientações sobre cadastramento, visitas domiciliares, busca ativa, acolhimento, imunização, vigilância em saúde, acompanhamento das Linhas de Cuidado, registros, indicadores e integração com as equipes de Saúde da Família. A cartilha reúne orientações sobre cadastramento, visitas domiciliares, busca ativa, acolhimento, imunização, vigilância em saúde, acompanhamento das Linhas de Cuidado, registros, indicadores e integração com as equipes de Saúde da Família.

Segundo informação da Secretaria Municipal de Saúde, o material será utilizado como referência nas atividades dos ACS, em ações de educação permanente, reuniões de equipe e integração de novos profissionais.



Tablets serão usados no trabalho de campo



Os tablets entregues aos agentes terão acesso ao Prontuário Eletrônico. Os equipamentos poderão ser utilizados para cadastrar e atualizar informações das famílias, registrar visitas e acompanhar usuários atendidos pelas equipes de Atenção Primária.

A medida permite que os dados sejam inseridos diretamente durante as atividades de campo. As informações poderão subsidiar o planejamento das ações, o acompanhamento dos indicadores e a organização dos serviços de saúde. De acordo com a gestão municipal, os equipamentos serão destinados exclusivamente às atividades dos Agentes Comunitários de Saúde.

Caxias lança cartilha e entrega tablets para agentes comunitários Divulgação/Prefeitura de Caxias



Reforço das equipes



O encontro também reuniu profissionais que já atuam na Atenção Primária e novos ACS incorporados às equipes do município. A Secretaria de Saúde informou que a ampliação do quadro busca aumentar a capacidade de acompanhamento das famílias e fortalecer a atuação das equipes nos territórios. O encontro também reuniu profissionais que já atuam na Atenção Primária e novos ACS incorporados às equipes do município. A Secretaria de Saúde informou que a ampliação do quadro busca aumentar a capacidade de acompanhamento das famílias e fortalecer a atuação das equipes nos territórios.

O trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde inclui o acompanhamento das famílias, a identificação de situações de risco, a orientação sobre os serviços disponíveis e o encaminhamento de demandas às equipes de referência.



“A cartilha e os tablets contribuem para padronizar procedimentos e melhorar o registro das informações produzidas durante as visitas e demais atividades realizadas pelos profissionais”, informou o subsecretário de Atenção Primária à Saúde, Carlos Rafael.



A entrega dos equipamentos e o lançamento da cartilha integram as ações da Secretaria Municipal de Saúde voltadas à organização dos processos de trabalho e ao uso de ferramentas digitais na Atenção Primária de Duque de Caxias.