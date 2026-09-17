Caxias lança cartilha e entrega tablets para agentes comunitários

Caxias lança cartilha e entrega tablets para agentes comunitáriosDivulgação/Prefeitura de Caxias
A cartilha reúne orientações sobre cadastramento, visitas domiciliares, busca ativa, acolhimento, imunização, vigilância em saúde, acompanhamento das Linhas de Cuidado, registros, indicadores e integração com as equipes de Saúde da Família.
Tablets serão usados no trabalho de campo
Os tablets entregues aos agentes terão acesso ao Prontuário Eletrônico. Os equipamentos poderão ser utilizados para cadastrar e atualizar informações das famílias, registrar visitas e acompanhar usuários atendidos pelas equipes de Atenção Primária.
Reforço das equipes
O encontro também reuniu profissionais que já atuam na Atenção Primária e novos ACS incorporados às equipes do município. A Secretaria de Saúde informou que a ampliação do quadro busca aumentar a capacidade de acompanhamento das famílias e fortalecer a atuação das equipes nos territórios.
“A cartilha e os tablets contribuem para padronizar procedimentos e melhorar o registro das informações produzidas durante as visitas e demais atividades realizadas pelos profissionais”, informou o subsecretário de Atenção Primária à Saúde, Carlos Rafael.
A entrega dos equipamentos e o lançamento da cartilha integram as ações da Secretaria Municipal de Saúde voltadas à organização dos processos de trabalho e ao uso de ferramentas digitais na Atenção Primária de Duque de Caxias.
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