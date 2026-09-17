Centro da Mulher realiza ação sobre saúde mental em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Centro da Mulher realiza ação sobre saúde mental em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 17/09/2026 16:07 | Atualizado 17/09/2026 16:38

A programação foi pensada para proporcionar um momento de informação, acolhimento e reflexão, reunindo atividades voltadas à saúde, ao bem-estar e à orientação psicológica. A iniciativa contou com a participação de profissionais da área da saúde, que abordaram a importância de reconhecer sinais de alerta, buscar apoio quando necessário e incorporar práticas de autocuidado à rotina.



Durante a atividade, também foi reforçada a relação entre saúde física e saúde mental, destacando que os cuidados com o corpo e com as emoções devem caminhar de forma integrada para a promoção da qualidade de vida.



A ação integra o trabalho desenvolvido pelo CEAM Idacilde do Prado Lameu no acolhimento e fortalecimento das mulheres atendidas pelo equipamento, ampliando o acesso à informação, à orientação e à rede de proteção.



