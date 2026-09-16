Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa Zero - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa ZeroDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 16/09/2026 21:57

A frota de ônibus do Tarifa Zero está sendo renovada. Os veículos mais antigos estão sendo substituídos por novos, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento aos passageiros. Atualmente, são 21 linhas que interligam distritos e bairros de Duque de Caxias de forma gratuita.

Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa Zero Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Implementado pela Prefeitura de Duque de Caxias, o Tarifa Zero é um programa de transporte coletivo gratuito que promove a inclusão social e facilita o deslocamento dos moradores, principalmente em áreas com menor oferta de transporte público. Implementado pela Prefeitura de Duque de Caxias, o Tarifa Zero é um programa deque promove a inclusão social e facilita o deslocamento dos moradores, principalmente em áreas com menor oferta de transporte público.

Nesta etapa, 10 novos ônibus foram incorporados ao serviço para substituir os veículos mais antigos da frota. Todos os ônibus contam com ar-condicionado, proporcionando mais conforto aos passageiros.



O Tarifa Zero também contribui para a integração entre diferentes regiões do município. De janeiro a agosto de 2026, mais de 4 milhões de passageiros utilizaram o serviço.



Por meio do programa, os moradores de Duque de Caxias têm acesso facilitado a serviços, comércio, escolas, unidades de saúde e áreas de lazer, sem custo com a passagem. Os ônibus circulam todos os dias, das 5h às 22h, oferecendo uma alternativa segura, acessível e eficiente de transporte coletivo.

Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa Zero Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Os itinerários e horários das linhas podem ser consultados nas redes oficiais da Prefeitura de Duque de Caxias.



LINHAS DO TARIFA ZERO

1. Tarifa Zero – Capivari / Freguesia

2. Tarifa Zero – Aviário / Xerém

3. Tarifa Zero – Parque Eldorado / Xerém

4. Tarifa Zero – Vila Operária / Hospital Daniel Lipp

5. Tarifa Zero – Vila Maria Helena / Parque Equitativa

6. Tarifa Zero – Jardim Primavera / Bom Retiro

7. Tarifa Zero – Jardim Gramacho / Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo

8. Tarifa Zero – Jardim Anhangá / Santa Cruz da Serra (via Barro Branco)

9. Tarifa Zero – Vila Canaã / Santa Cruz da Serra

10. Tarifa Zero – Santo Antônio / Xerém

11. Tarifa Zero – Xerém / Tinguá

12. Tarifa Zero – Saracuruna / Jardim Ana Clara (via Cangulo)

13. Tarifa Zero – Jardim Primavera / Hospital Adão Pereira Nunes

14. Tarifa Zero – Saraiva / Jardim Primavera

15. Tarifa Zero – Pilar / Cidade dos Meninos

16. Tarifa Zero – Parque das Missões / Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo

17. Tarifa Zero – Vila do Sase / Carrão

18. Tarifa Zero – Pilar / Cangulo (via Reduc)

19. Tarifa Zero – Santa Cruz da Serra / Taquara

20. Tarifa Zero – Parque Beira Mar / Estação Duque de Caxias

21. Tarifa Zero – Chacrinha / Hospital Infantil Ismélia da Silveira