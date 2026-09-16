Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa Zero

Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa ZeroDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Implementado pela Prefeitura de Duque de Caxias, o Tarifa Zero é um programa de transporte coletivo gratuito que promove a inclusão social e facilita o deslocamento dos moradores, principalmente em áreas com menor oferta de transporte público.
O Tarifa Zero também contribui para a integração entre diferentes regiões do município. De janeiro a agosto de 2026, mais de 4 milhões de passageiros utilizaram o serviço.
Por meio do programa, os moradores de Duque de Caxias têm acesso facilitado a serviços, comércio, escolas, unidades de saúde e áreas de lazer, sem custo com a passagem. Os ônibus circulam todos os dias, das 5h às 22h, oferecendo uma alternativa segura, acessível e eficiente de transporte coletivo.
LINHAS DO TARIFA ZERO
1. Tarifa Zero – Capivari / Freguesia
2. Tarifa Zero – Aviário / Xerém
3. Tarifa Zero – Parque Eldorado / Xerém
4. Tarifa Zero – Vila Operária / Hospital Daniel Lipp
5. Tarifa Zero – Vila Maria Helena / Parque Equitativa
6. Tarifa Zero – Jardim Primavera / Bom Retiro
7. Tarifa Zero – Jardim Gramacho / Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo
8. Tarifa Zero – Jardim Anhangá / Santa Cruz da Serra (via Barro Branco)
9. Tarifa Zero – Vila Canaã / Santa Cruz da Serra
10. Tarifa Zero – Santo Antônio / Xerém
11. Tarifa Zero – Xerém / Tinguá
12. Tarifa Zero – Saracuruna / Jardim Ana Clara (via Cangulo)
13. Tarifa Zero – Jardim Primavera / Hospital Adão Pereira Nunes
14. Tarifa Zero – Saraiva / Jardim Primavera
15. Tarifa Zero – Pilar / Cidade dos Meninos
16. Tarifa Zero – Parque das Missões / Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo
17. Tarifa Zero – Vila do Sase / Carrão
18. Tarifa Zero – Pilar / Cangulo (via Reduc)
19. Tarifa Zero – Santa Cruz da Serra / Taquara
20. Tarifa Zero – Parque Beira Mar / Estação Duque de Caxias
21. Tarifa Zero – Chacrinha / Hospital Infantil Ismélia da Silveira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.