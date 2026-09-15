Força Municipal de Caxias chega aos bairro do terceiro distrito - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal de Caxias chega aos bairro do terceiro distritoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 15/09/2026 16:44 | Atualizado 15/09/2026 16:52

patrulhamento ostensivo da corporação, que já reúne mais de 460 integrantes atuando no município. A previsão é chegar a 600 agentes até o final deste mês.



A tropa, que utiliza uniforme diferenciado, com blusa amarela, calça azul-marinho e boina preta, atua no apoio às demais forças de segurança, como as polícias Militar e Civil, estaduais, e a Polícia Rodoviária Federal, contribuindo para a prevenção e o combate à criminalidade. A Força Municipal de Duque de Caxias inicia o reforço do policiamento no terceiro distrito de Duque de Caxias. Nesta terça-feira, 15 de setembro, os bairros Imbariê e Parada Angélica passaram a contar com oda corporação, que já reúne mais de 460 integrantes atuando no município. A previsão é chegar a 600 agentes até o final deste mês.A tropa, que utiliza uniforme diferenciado, com blusa amarela, calça azul-marinho e boina preta, atua no apoio às demais forças de segurança, como as polícias Militar e Civil, estaduais, e a Polícia Rodoviária Federal, contribuindo para a prevenção e o

Em agosto, mês em que a Força Municipal de Duque de Caxias entrou em operação, os dados estatísticos do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) apontaram redução nos roubos de veículos, com o menor número registrado desde o início do sistema de metas. Também foram registrados o menor número de roubos de carga desde 2003 e o menor índice de roubos de rua desde 2009.



Os agentes da Força Municipal realizam o patrulhamento com armamento letal, incluindo pistolas calibre 9 milímetros e .40, além do fuzil Sig Sauer calibre 5.56, utilizado exclusivamente pelas equipes motorizadas.



Para atuar armados, os integrantes passam por treinamento e capacitação e precisam ser aprovados em avaliação da Polícia Federal para receber a certificação que autoriza o uso de armamento letal. Todo o processo de formação e capacitação segue os protocolos técnicos e as exigências legais.

A Prefeitura de Duque de Caxias também investiu na aquisição de novas viaturas e de motocicletas e criou o Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) e as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), ampliando e agilizando as ações das equipes da Força Municipal. Todas essas iniciativas têm como objetivos ampliar a segurança da população e fortalecer o trabalho integrado das forças de segurança no município.



O prefeito Netinho Reis trabalha para transformar Duque de Caxias na capital da segurança e destaca a importância da expansão da Força Municipal para todas as áreas urbanas do município:



“É por isso que estou implementando a Força Municipal em todas as áreas urbanas de Duque de Caxias. Mais segurança nas ruas e agentes preparados para estar perto e cuidar da população.”