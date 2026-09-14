Hospital Moacyr do Carmo completa 18 anos em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Hospital Moacyr do Carmo completa 18 anos em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 14/09/2026 18:21

urgência e de emergência na cidade. No dia 13 de setembro de 2008, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurava o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), às margens da Rodovia Washington Luís. Conhecido carinhosamente como “Moacyr do Carmo”, o hospital nasceu para ser uma referência no atendimento dena cidade. Ao completar seus 18 anos, os números confirmam a importância da unidade de saúde.

Hospital Moacyr do Carmo completa 18 anos em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Entre emergências, procedimentos cirúrgicos e exames, a unidade contabiliza mais de 800 mil atendimentos/ano. No último mês de julho, o trabalho desenvolvido pela equipe médica da unidade teve grande destaque com a conquista de um novo recorde histórico, fechando o mês com 1.657 procedimentos cirúrgicos realizados.

“A nossa meta é chegar a 2 mil cirurgias/mês”, destacou Dra. Vanessa Castro, diretora do HMMRC.

Nos últimos anos, um volume de investimentos dos governos municipal, estadual e federal garantiu a aquisição de novos equipamentos e a reforma de vários setores da unidade. As reformas das enfermarias ampliaram o número de leitos de enfermaria clínica e leitos cirúrgicos, contabilizando mais de 300 leitos. Também foram entregues a nova ala de Psiquiatria, a área do Politrauma e a recepção de visitantes, entre outros.

“A maioridade da unidade é reflexo de milhares de histórias, de noites de trabalho incansável e do empenho constante de quem veste a camisa da saúde pública em Duque de Caxias. Nosso respeito e gratidão à prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde e a todos os colaboradores, que fazem dessa missão um verdadeiro exemplo de cuidado”, declarou a diretora, Dra. Vanessa Castro.

Hospital Moacyr do Carmo completa 18 anos em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Unidade de Coleta de Sangue do Hemorio

Em 2024, por meio de parceria com o governo do estado, o HMMRC ganhou um posto de coleta avançado do Hemorio. A unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, é a primeira unidade de coleta fora da capital fluminense com gestão do Hemorio. A instalação do posto avançado no município tem como objetivo facilitar o deslocamento das pessoas que queiram doar sangue e, assim, aumentar o número de doadores e de hemocomponentes. Mais informações pelo WhatsApp: (21) 97451-2215.



O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo está localizado na Rodovia Washington Luiz, n. 3.200, Parque Beira Mar – DC.