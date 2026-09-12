Corrida leva mais de 5 mil para ruas de Duque de Caxias - Reprodução/Instagram

Corrida leva mais de 5 mil para ruas de Duque de CaxiasReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2026 17:11 | Atualizado 12/09/2026 17:14

A estrutura foi montada na Praça Jaime de Azevedo Reis (Av. Brasil). O projeto reúne, em um único espaço, diversos serviços, facilitando o acesso dos moradores a atendimentos essenciais sem a necessidade de grandes deslocamentos. A população conta com serviços de assistência social, projeto Abraço Mulher, odontologia, vacinação, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, como o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.

Ainda na área da saúde, a carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas, a exames e a atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais conforto e praticidade aos moradores, garantindo atendimento próximo de casa e fortalecendo a rede municipal de saúde. O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.