Corrida leva mais de 5 mil para ruas de Duque de CaxiasReprodução/Instagram
Corrida leva mais de 5 mil pessoas para ruas de Duque de Caxias
Ação faz parte do projeto 'Governo nos Bairros'
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