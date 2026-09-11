Pequenas empresas de Duque de Caxias e região podem receber orientação gratuita de especialistas da Firjan Divulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
Na próxima quarta-feira (16), das 9h às 12h, na unidade da Firjan em Duque de Caxias, pequenos empresários de Duque de Caxias e região que buscam soluções para desafios como acesso a crédito, participação em licitações, inovação e aumento da produtividade poderão receber orientação gratuita de especialistas da Firjan SENAI SESI. O atendimento será oferecido durante o PEQ Day – Dia da Pequena Empresa.
O encontro começa com uma palestra sobre acesso ao crédito e compras públicas. Em seguida, os participantes poderão escolher os assuntos que mais se relacionam às necessidades de suas empresas e receber atendimento individualizado de especialistas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.
Entre os temas disponíveis estão acesso ao crédito, compras públicas e licitações, Smart Factory, Saúde para Pequena Indústria, Brasil Mais Produtivo, captação de recursos e Escritório de Carreira.
A iniciativa busca aproximar os pequenos negócios de informações e soluções que possam contribuir para a gestão, a produtividade e o crescimento das empresas.
Serviço:
Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/r/Z4DPtDQ0Fp
PEQ Day – Dia da Pequena Empresa
Data: 16 de setembro
Horário: das 9h às 12h
Local: Rua Artur Neiva, 100 – Duque de Caxias (RJ)
Participação: gratuita e presencial