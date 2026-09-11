Pequenas empresas de Duque de Caxias e região podem receber orientação gratuita de especialistas da Firjan Divulgação/Assessoria de imprensa
Pequenas empresas de Caxias podem receber orientação gratuita da Firjan
Iniciativa contará com atendimentos sobre crédito, compras públicas, inovação, produtividade e outros temas
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Festa Literária de Caxias vai valorizar talentos da cidade
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Entre as atividades estão visitas domiciliares, controle de vetores e vacinação antirrábica
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