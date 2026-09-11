Pequenas empresas de Duque de Caxias e região podem receber orientação gratuita de especialistas da Firjan - Divulgação/Assessoria de imprensa

Pequenas empresas de Duque de Caxias e região podem receber orientação gratuita de especialistas da Firjan Divulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 11/09/2026 18:56

O encontro começa com uma palestra sobre acesso ao crédito e compras públicas. Em seguida, os participantes poderão escolher os assuntos que mais se relacionam às necessidades de suas empresas e receber atendimento individualizado de especialistas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Entre os temas disponíveis estão acesso ao crédito, compras públicas e licitações, Smart Factory, Saúde para Pequena Indústria, Brasil Mais Produtivo, captação de recursos e Escritório de Carreira.

A iniciativa busca aproximar os pequenos negócios de informações e soluções que possam contribuir para a gestão, a produtividade e o crescimento das empresas.

Serviço:

Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/r/Z4DPtDQ0Fp

PEQ Day – Dia da Pequena Empresa

Data: 16 de setembro

Horário: das 9h às 12h

Local: Rua Artur Neiva, 100 – Duque de Caxias (RJ)

Participação: gratuita e presencial