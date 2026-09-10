Linha Vermelha ganha reforço de segurança com programa Muralha Digital - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Linha Vermelha ganha reforço de segurança com programa Muralha DigitalDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 10/09/2026 19:13 | Atualizado 10/09/2026 19:20

Linha Vermelha recebeu duas Muralhas Digitais na altura do Parque das Missões, no limite entre os municípios de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro. recebeu duas Muralhas Digitais na altura do Parque das Missões, no limite entre os municípios de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro. Os novos pontos de monitoramento ampliam a integração entre as duas cidades e reforçam as ações de combate à criminalidade.

Os prefeitos de Duque de Caxias, Netinho Reis, e do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, participaram da inauguração dos pórticos, que são equipados com câmeras dotadas de Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar a leitura e o rastreamento de placas dos veículos que circulam pela Linha Vermelha.



Quando um veículo roubado, furtado ou clonado é identificado, o sistema emite um alerta para as centrais de monitoramento Smart Duque, em Duque de Caxias, e Civitas Rio, na capital fluminense. A integração permite que o acompanhamento de veículos suspeitos não seja interrompido quando eles cruzam o limite entre os dois municípios. As centrais compartilham informações em tempo real, possibilitando que as equipes das duas cidades atuem de forma coordenada sempre que um veículo com restrição ou registro de roubo, furto ou outra irregularidade for identificado.

Com a integração dos sistemas, as imagens captadas em alta resolução são encaminhadas às centrais de monitoramento, ampliando a capacidade de resposta e fortalecendo o trabalho conjunto das forças de segurança.

Além do sistema de monitoramento, os pórticos da Muralha Digital contam com um painel de LED de alta resolução destinado à divulgação de campanhas institucionais, informações sobre o trânsito, alertas e

comunicados de utilidade pública, ampliando também a comunicação direta com a população.

As câmeras instaladas nos pórticos da Muralha Digital não possuem sistema destinado à fiscalização de trânsito e não geram multas.

