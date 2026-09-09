Câmara aprova projetos e avança em novas demandas para Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Câmara aprova projetos e avança em novas demandas para CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 09/09/2026 20:52 | Atualizado 09/09/2026 20:52

Capoeira e o ensino da Capoeira como patrimônio cultural imaterial do município. De autoria da vereadora Delza de Oliveira (MDB), o segundo PL trata da criação do Programa de Vacinação nas Escolas da Rede Municipal de Educação. Com a aprovação em dois turnos, os PLs seguem para a sanção do Executivo. Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias aprovaram na sessão plenária de 08/09, dois projetos de lei para a cultura e a educação. De iniciativa da vereadora Juliana do Táxi (PL), a proposta reconhece ae o ensino da Capoeira como patrimônio cultural imaterial do município. De autoria da vereadora Delza de Oliveira (MDB), o segundo PL trata da criação doda Rede Municipal de Educação. Com a aprovação em dois turnos, os PLs seguem para a sanção do Executivo.

No Expediente do Dia, a pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), o vereador Vitinho Grandão (PL), que secretariava interinamente os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura dos vetos totais do Executivo a dois projetos de lei, e leu em seguida o projeto de autoria do presidente que dispõe sobre padrões de desempenho para o controle das emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) provenientes de tanques de armazenamento de líquidos orgânicos voláteis, novos e existentes, no município.

Indicações parlamentares

Ainda na sessão plenária de 08/09, foram lidas as indicações dos vereadores apontando para as necessidades dos bairros, como: recapeamento asfáltico na Avenida Expedicionário José Amaro, na Vila São Luiz; mutirão de limpeza na Rua Artur Neiva, bairro Circular; implantação de um Centro Especializado de Saúde da Mulher, bairro Periquito; e um estudo a fim de implantar uma vila gastronômica no bairro Prainha.

Também foram solicitadas a implantação do Programa Tarifa Zero no 3º Distrito, seguindo o itinerário: Praça do Jardim Anhangá X Santa Cruz da Serra, via Avenidas Narcisa Amália e Automóvel Clube; a implantação de postes na Rua Monte Castelo, no bairro Jardim Gramacho; e a reforma de calçadas na Avenida Presidente Tancredo Neves, bairro Itatiaia.

Completam as demandas: um estudo para disponibilizar informativos educativos voltados à saúde do idoso nos hospitais e demais equipamentos públicos vinculados à Rede Municipal de Saúde; e a implantação de torre, com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial, na Rua Carlos Chagas, esquina com a Rua Passos, bairro Doutor Laureano.