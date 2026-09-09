No Expediente do Dia, a pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), o vereador Vitinho Grandão (PL), que secretariava interinamente os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura dos vetos totais do Executivo a dois projetos de lei, e leu em seguida o projeto de autoria do presidente que dispõe sobre padrões de desempenho para o controle das emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) provenientes de tanques de armazenamento de líquidos orgânicos voláteis, novos e existentes, no município.
Indicações parlamentares
Ainda na sessão plenária de 08/09, foram lidas as indicações dos vereadores apontando para as necessidades dos bairros, como: recapeamento asfáltico na Avenida Expedicionário José Amaro, na Vila São Luiz; mutirão de limpeza na Rua Artur Neiva, bairro Circular; implantação de um Centro Especializado de Saúde da Mulher, bairro Periquito; e um estudo a fim de implantar uma vila gastronômica no bairro Prainha.
Também foram solicitadas a implantação do Programa Tarifa Zero no 3º Distrito, seguindo o itinerário: Praça do Jardim Anhangá X Santa Cruz da Serra, via Avenidas Narcisa Amália e Automóvel Clube; a implantação de postes na Rua Monte Castelo, no bairro Jardim Gramacho; e a reforma de calçadas na Avenida Presidente Tancredo Neves, bairro Itatiaia.
Completam as demandas: um estudo para disponibilizar informativos educativos voltados à saúde do idoso nos hospitais e demais equipamentos públicos vinculados à Rede Municipal de Saúde; e a implantação de torre, com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial, na Rua Carlos Chagas, esquina com a Rua Passos, bairro Doutor Laureano.
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