Comunidade em Caxias recebe projeto de serviços da prefeitura - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Comunidade em Caxias recebe projeto de serviços da prefeituraDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 09/09/2026 19:12

Durante a ação, a comunidade recebeu uma série de serviços. As equipes municipais realizaram limpeza e capina, contribuindo para a melhoria dos espaços públicos e das condições urbanas da região. Na área social, os moradores tiveram acesso a atendimentos e orientações, com informações sobre programas e serviços oferecidos pelo município.

A ação também contou com serviços voltados à saúde e ao bem-estar animal. O Castramóvel esteve presente realizando atendimentos para castração de animais, enquanto as equipes de Proteção Animal promoveram ações de adoção responsável, estimulando a guarda consciente e o cuidado com cães e gatos. Na área da Saúde, os moradores também puderam contar com atendimento odontológico, ampliando a oferta de serviços diretamente no território.

Comunidade em Caxias recebe projeto de serviços da prefeitura Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Além da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, participaram do “Comunidade em Ação” as secretarias municipais de Saúde, Obras e Agricultura, Proteção Animal e Assistência Social. A união das equipes permitiu que diferentes demandas fossem atendidas simultaneamente, em uma iniciativa que tem como principal característica a integração das políticas públicas.



“O Comunidade em Ação representa uma Prefeitura que vai até o cidadão. Nosso objetivo é estar dentro das comunidades, ouvir os moradores, identificar as necessidades e levar os serviços para mais perto de quem precisa. Nesta edição, conseguimos reunir limpeza, capina, atendimento social, serviços de saúde, atendimento odontológico, Castramóvel e adoção responsável, mostrando que, quando as secretarias trabalham juntas, conseguimos oferecer uma resposta muito mais completa à população. E esse é apenas o começo: novas comunidades de Duque de Caxias também vão receber o projeto. Queremos ampliar cada vez mais essa presença e transformar o Comunidade em Ação em uma ponte permanente entre os moradores e o poder público”, destacou o secretário de Ação Comunitária, João Frauches..



A iniciativa reforça a proposta da Secretaria Municipal de Ação Comunitária de atuar de forma integrada e descentralizada, levando a estrutura do governo municipal para os bairros. Mais do que oferecer serviços, o projeto cria um espaço de escuta e diálogo direto com os moradores, permitindo que as equipes conheçam de perto as demandas de cada território. Após a passagem pela Vila Getúlio Cabral, o “Comunidade em Ação” seguirá para novas comunidades de Duque de Caxias, ampliando a presença da administração municipal nos bairros e levando atendimento, orientação, serviços e cidadania para cada vez mais moradores.