Comunidade em Caxias recebe projeto de serviços da prefeituraDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias levou serviços públicos para dentro da comunidade da Vila Getúlio Cabral, em Imbariê, Terceiro Distrito, por meio do projeto “Comunidade em Ação”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária. A iniciativa reuniu diferentes secretarias em um único espaço, na Praça da Menor, na Rua Estrela Sírius, nº 13, aproximando a população da estrutura da administração municipal e facilitando o acesso dos moradores a serviços, atendimentos e orientações.
Durante a ação, a comunidade recebeu uma série de serviços. As equipes municipais realizaram limpeza e capina, contribuindo para a melhoria dos espaços públicos e das condições urbanas da região. Na área social, os moradores tiveram acesso a atendimentos e orientações, com informações sobre programas e serviços oferecidos pelo município.
A ação também contou com serviços voltados à saúde e ao bem-estar animal. O Castramóvel esteve presente realizando atendimentos para castração de animais, enquanto as equipes de Proteção Animal promoveram ações de adoção responsável, estimulando a guarda consciente e o cuidado com cães e gatos. Na área da Saúde, os moradores também puderam contar com atendimento odontológico, ampliando a oferta de serviços diretamente no território.
Comunidade em Caxias recebe projeto de serviços da prefeitura - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Comunidade em Caxias recebe projeto de serviços da prefeituraDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Além da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, participaram do “Comunidade em Ação” as secretarias municipais de Saúde, Obras e Agricultura, Proteção Animal e Assistência Social. A união das equipes permitiu que diferentes demandas fossem atendidas simultaneamente, em uma iniciativa que tem como principal característica a integração das políticas públicas.

“O Comunidade em Ação representa uma Prefeitura que vai até o cidadão. Nosso objetivo é estar dentro das comunidades, ouvir os moradores, identificar as necessidades e levar os serviços para mais perto de quem precisa. Nesta edição, conseguimos reunir limpeza, capina, atendimento social, serviços de saúde, atendimento odontológico, Castramóvel e adoção responsável, mostrando que, quando as secretarias trabalham juntas, conseguimos oferecer uma resposta muito mais completa à população. E esse é apenas o começo: novas comunidades de Duque de Caxias também vão receber o projeto. Queremos ampliar cada vez mais essa presença e transformar o Comunidade em Ação em uma ponte permanente entre os moradores e o poder público”, destacou o secretário de Ação Comunitária, João Frauches..

A iniciativa reforça a proposta da Secretaria Municipal de Ação Comunitária de atuar de forma integrada e descentralizada, levando a estrutura do governo municipal para os bairros. Mais do que oferecer serviços, o projeto cria um espaço de escuta e diálogo direto com os moradores, permitindo que as equipes conheçam de perto as demandas de cada território. Após a passagem pela Vila Getúlio Cabral, o “Comunidade em Ação” seguirá para novas comunidades de Duque de Caxias, ampliando a presença da administração municipal nos bairros e levando atendimento, orientação, serviços e cidadania para cada vez mais moradores.
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Comunidade em Caxias recebe projeto de serviços da prefeitura
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