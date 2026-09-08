São Gonçalo: Shopping da cidade apoia a campanha nacional Setembro AmareloDivulgação
Neste ano, as ações desenvolvidas no município terão como tema “Cuidar da mente é celebrar a vida - Uma campanha pela saúde mental”, pelo acolhimento e pela valorização da vida. A proposta busca ampliar o olhar para a saúde mental para além da prevenção do suicídio, reforçando a importância do cuidado contínuo, da escuta, do acolhimento, da construção de vínculos e da identificação precoce das situações de sofrimento psíquico.
Ao longo do mês, serão realizadas diversas ações nas unidades da rede municipal de Saúde, envolvendo profissionais, usuários, familiares e comunidade, com atividades de orientação, sensibilização, rodas de conversa e outras estratégias voltadas à promoção da saúde mental e à valorização da vida. As atividades também buscam contribuir para o enfrentamento do estigma e do preconceito relacionados ao sofrimento psíquico, aproximando a população dos serviços e fortalecendo a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS e sua articulação com os demais pontos da Rede de Saúde.
Fórum Intermunicipal de Saúde Mental da Região Metropolitana I
As inscrições para participação no Fórum serão realizadas por meio de link, a ser disponibilizado posteriormente pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, responsável pela organização desta etapa. Tão logo o acesso seja disponibilizado, será amplamente divulgado para os municípios, serviços e profissionais interessados em participar.
Confira a programação de atividades do Setembro Amarelo na rede municipal de Saúde:
* 09/09: CAPS AD Xerém – 10h;
* 10/09: Hospital Infantil Padre Guilherme: 13h;
* 11/09: UPH Xerém – 13h30;
* 17/09: Hospital Infantil Ismélia da Silveira – 9h;
* 17/09: Policlínica Hospital Municipal Duque de Caxias – 10h;
* 21/09: CAPS AD Renato Russo – 10h;
* 21/09: UPH Parque Equitativa – 14h;
* 22/09: Hospital de Imbariê – 14h;
* 23/09: CAPS Imbariê – 10h (realizado em conjunto com o CAPS Figueira);
* 23/09: CAPS Figueira – 10h (realizado em conjunto com o CAPS Imbariê);
* 24/09: CAPS Infantojuvenil – 9h;
* 24/09: UPH Saracuruna – 10h;
* 25/09: UPH Campos Elíseos – 10h;
* 30/09: CAPS Leslie Sanford Chavin – 10h.
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