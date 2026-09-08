São Gonçalo: Shopping da cidade apoia a campanha nacional Setembro Amarelo - Divulgação

São Gonçalo: Shopping da cidade apoia a campanha nacional Setembro AmareloDivulgação

Publicado 08/09/2026 19:34

Saúde Mental, realizará, durante o mês de setembro,



Neste ano, as ações desenvolvidas no município terão como tema “Cuidar da mente é celebrar a vida - Uma campanha pela saúde mental”, pelo acolhimento e pela valorização da vida. A proposta busca ampliar o olhar para a saúde mental para além da prevenção do suicídio, reforçando a importância do cuidado contínuo, da escuta, do acolhimento, da construção de vínculos e da identificação precoce das situações de sofrimento psíquico.



Ao longo do mês, serão realizadas diversas ações nas unidades da rede municipal de Saúde, envolvendo profissionais, usuários, familiares e comunidade, com atividades de orientação, sensibilização, rodas de conversa e outras estratégias voltadas à promoção da saúde mental e à valorização da vida. As atividades também buscam contribuir para o enfrentamento do estigma e do preconceito relacionados ao sofrimento psíquico, aproximando a população dos serviços e fortalecendo a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS e sua articulação com os demais pontos da Rede de Saúde.



Fórum Intermunicipal de Saúde Mental da Região Metropolitana I Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, por meio do Departamento de Atenção à, realizará, durante o mês de setembro, uma ampla programação em alusão ao Setembro Amarelo, campanha de conscientização e prevenção do suicídio e de valorização da vida. Neste ano, as ações desenvolvidas no município terão como tema “Cuidar da mente é celebrar a vida - Uma campanha pela saúde mental”, pelo acolhimento e pela valorização da vida. A proposta busca ampliar o olhar para a saúde mental para além da prevenção do suicídio, reforçando a importância do cuidado contínuo, da escuta, do acolhimento, da construção de vínculos e da identificação precoce das situações de sofrimento psíquico.Ao longo do mês, serão realizadas diversas ações nas unidades da rede municipal de Saúde, envolvendo profissionais, usuários, familiares e comunidade, com atividades de orientação, sensibilização, rodas de conversa e outras estratégias voltadas à promoção da saúde mental e à valorização da vida. As atividades também buscam contribuir para o enfrentamento do estigma e do preconceito relacionados ao sofrimento psíquico, aproximando a população dos serviços e fortalecendo a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS e sua articulação com os demais pontos da Rede de Saúde.

Para marcar o encerramento das ações alusivas ao Setembro Amarelo 2026, o município de Duque de Caxias sediará o Fórum Intermunicipal de Saúde Mental da Região Metropolitana I, a ser realizado em 30 de setembro, das 10h às 14h, no espaço do Cinema 2, no 3º piso da Unigranrio, situado na Rua Professor José de Souza Herdy, nº 1.216 - Jardim 25 de Agosto -DC.



As inscrições para participação no Fórum serão realizadas por meio de link, a ser disponibilizado posteriormente pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, responsável pela organização desta etapa. Tão logo o acesso seja disponibilizado, será amplamente divulgado para os municípios, serviços e profissionais interessados em participar.



Confira a programação de atividades do Setembro Amarelo na rede municipal de Saúde:



* 09/09: CAPS AD Xerém – 10h;



* 10/09: Hospital Infantil Padre Guilherme: 13h;



* 11/09: UPH Xerém – 13h30;



* 17/09: Hospital Infantil Ismélia da Silveira – 9h;



* 17/09: Policlínica Hospital Municipal Duque de Caxias – 10h;



* 21/09: CAPS AD Renato Russo – 10h;



* 21/09: UPH Parque Equitativa – 14h;



* 22/09: Hospital de Imbariê – 14h;



* 23/09: CAPS Imbariê – 10h (realizado em conjunto com o CAPS Figueira);



* 23/09: CAPS Figueira – 10h (realizado em conjunto com o CAPS Imbariê);



* 24/09: CAPS Infantojuvenil – 9h;



* 24/09: UPH Saracuruna – 10h;



* 25/09: UPH Campos Elíseos – 10h;



* 30/09: CAPS Leslie Sanford Chavin – 10h.