Força Municipal de Duque de Caxias amplia patrulhamento - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal de Duque de Caxias amplia patrulhamento Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 04/09/2026 17:30





Os agentes da Força Municipal são identificados pelo uniforme nas cores azul-marinho e amarelo e pela boina preta. Todos passaram por treinamento e capacitação específicos e estão habilitados para o uso de pistolas calibres 9 mm e .40, além do fuzil Sig Sauer calibre 5.56. Os fuzis são utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal, seguindo todos os protocolos técnicos e legais para o uso de armamento letal.



Para ampliar a capacidade operacional da Guarda Civil Municipal, a Prefeitura também investiu na renovação e ampliação da frota, com a aquisição de 50 novos veículos e 40 motocicletas.



Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, a Força Municipal foi estruturada para atuar principalmente na prevenção e no combate aos crimes que mais impactam a sensação de segurança da população. Duque de Caxias - A Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal de Duque de Caxias, ampliou o patrulhamento preventivo e ostensivo e passou a atuar nos bairros Centenário, Periquitos e Jardim Leal . A expansão faz parte da estratégia da Prefeitura de Duque de Caxias para reforçar a presença das equipes nas ruas e ampliar as ações integradas de segurança pública no município.Os agentes da Força Municipal são identificados pelo uniforme nas cores azul-marinho e amarelo e pela boina preta. Todos passaram por treinamento e capacitação específicos e estão habilitados para o uso de pistolas calibres 9 mm e .40, além do fuzil Sig Sauer calibre 5.56. Os fuzis são utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal, seguindo todos os protocolos técnicos e legais para o uso de armamento letal.Para ampliar a capacidade operacional da, a Prefeitura também investiu na renovação e ampliação da frota, com a aquisição de 50 novos veículos e 40 motocicletas.Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, a Força Municipal foi estruturada para atuar principalmente na prevenção e no combate aos crimes que mais impactam a sensação de segurança da população.

“A Força Municipal é voltada para o combate ao roubo de rua, ao roubo de veículos e ao roubo de cargas. Dentro da nossa estratégia, observamos os índices divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o ISP-RJ, além dos delitos registrados pela Polícia Civil. A partir desses dados, são elaboradas as estratégias de combate à criminalidade em Duque de Caxias. Esse trabalho também é realizado de forma integrada com a Polícia Militar, por meio do 15º Batalhão”, explicou o secretário.



Além da contratação de novos agentes, do treinamento e da capacitação do efetivo da Guarda Civil Municipal, a gestão do prefeito Netinho Reis também vem investindo em tecnologia para fortalecer as ações de segurança no município.



Duque de Caxias conta com câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. As imagens são transmitidas em tempo real para o Centro de Monitoramento Smart Duque.



Os servidores que atuam no centro de monitoramento recebem alertas quando o sistema identifica pessoas com mandados de prisão em aberto ou veículos com irregularidades, como registros de furto, roubo ou suspeita de clonagem. Quando necessário, as informações são repassadas imediatamente às forças de segurança para a adoção das medidas cabíveis.



A chegada da Força Municipal aos bairros Centenário, Periquitos e Jardim Leal representa mais uma etapa da expansão do patrulhamento da Guarda Civil Municipal Armada, que vem ampliando sua presença em diferentes regiões de Duque de Caxias e reforçando o trabalho integrado com as demais forças de segurança que atuam no município.