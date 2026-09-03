Programa entrega mais de 3 mil óculos gratuitamente em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Programa entrega mais de 3 mil óculos gratuitamente em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 03/09/2026 21:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu a entrega de 3 mil óculos de grau para pacientes oftalmológicos acompanhados pelo programa Visão Caxiense. A iniciativa foi criada em junho de 2026, com os objetivos de fortalecer a rede municipal de saúde e de contribuir para a redução da grande demanda e descentralização do atendimento oftalmológico do Hospital Municipal do Olho, oferecendo consultas, exames (incluindo catarata), diagnóstico precoce e tratamento especializado mais perto da população.

O maior diferencial do Visão Caxiense é oferecer gratuitamente óculos para os pacientes que necessitarem de correção visual. A entrega desta quinta-feira (3) foi a segunda remessa de óculos entregues, e os pacientes estão sendo convocados por intermédio de mensagem enviada pelo WhatsApp. Na primeira leva, realizada em 1º de agosto, o programa entregou 1.300 óculos. A previsão é entregar 33 mil óculos ao longo dos próximos 12 meses. Em dois meses de atividade, o Visão Caxiense já atendeu mais de 12 mil pessoas.



O programa Visão Caxiense é itinerante, percorrendo diferentes bairros de Duque de Caxias. No momento, o atendimento está acontecendo na área externa do Hospital Municipal de Imbariê, no terceiro distrito, de segunda a sábado, das 8h às 16h.



Como agendar atendimento

Os serviços do programa Visão Caxiense são destinados exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do(a) paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.