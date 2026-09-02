Entre as atrações estão MC Cidinho, MC Cacau, Juliana Fogosa e G-Vibe, nomes que prometem levar muita música e nostalgia para a pista. A programação também reúne Castelo das Pedras, ZZ Disco, Cash Box, A Coisona e Pipos Ultra Ragnarok.
A festa fica ainda mais completa com DJ Léo Kguey, Phabyo DJ, Leno DJ, DJ Napô e Bicudo DJ, em uma programação que mistura diferentes estilos e sucessos para atravessar gerações.
O evento acontece no estacionamento do Caxias Shopping, próximo à loja O Amigão. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela Guichê Web e também presencialmente, no local, no dia do evento. A expectativa é de uma tarde de muita música, dança e reencontros ao som dos hits que marcaram época.
Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram @caxiasshopping.
Serviço: Baile das Antigas no Caxias Shopping Data: 6 de setembro Horário: a partir das 14h Local: estacionamento do Caxias Shopping, próximo à loja O Amigão Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ Ingressos: Guichê Web ou presencialmente, no local, no dia do evento Mais informações: @caxiasshopping
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