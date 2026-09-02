Baile das Antigas reúne pagode, funk e nostalgia no Caxias Shopping - Divulgação/Assessoria de imprensa

Baile das Antigas reúne pagode, funk e nostalgia no Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 02/09/2026 21:18

Entre as atrações estão MC Cidinho, MC Cacau, Juliana Fogosa e G-Vibe, nomes que prometem levar muita música e nostalgia para a pista. A programação também reúne Castelo das Pedras, ZZ Disco, Cash Box, A Coisona e Pipos Ultra Ragnarok.

A festa fica ainda mais completa com DJ Léo Kguey, Phabyo DJ, Leno DJ, DJ Napô e Bicudo DJ, em uma programação que mistura diferentes estilos e sucessos para atravessar gerações.

O evento acontece no estacionamento do Caxias Shopping, próximo à loja O Amigão. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela Guichê Web e também presencialmente, no local, no dia do evento. A expectativa é de uma tarde de muita música, dança e reencontros ao som dos hits que marcaram época.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram @caxiasshopping.

Serviço: Baile das Antigas no Caxias Shopping

Data: 6 de setembro

Horário: a partir das 14h

Local: estacionamento do Caxias Shopping, próximo à loja O Amigão

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ

Ingressos: Guichê Web ou presencialmente, no local, no dia do evento

Mais informações: @caxiasshopping