Baile das Antigas reúne pagode, funk e nostalgia no Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
Duque de Caxias - Quem gosta de pagode, funk e dos clássicos que marcaram os bailes já pode se preparar. No dia 6 de setembro, a partir das 14h, o Caxias Shopping recebe o Baile das Antigas, uma programação especial que promete resgatar a atmosfera dos grandes bailes e colocar o público para dançar.
Entre as atrações estão MC Cidinho, MC Cacau, Juliana Fogosa e G-Vibe, nomes que prometem levar muita música e nostalgia para a pista. A programação também reúne Castelo das Pedras, ZZ Disco, Cash Box, A Coisona e Pipos Ultra Ragnarok.
A festa fica ainda mais completa com DJ Léo Kguey, Phabyo DJ, Leno DJ, DJ Napô e Bicudo DJ, em uma programação que mistura diferentes estilos e sucessos para atravessar gerações.
O evento acontece no estacionamento do Caxias Shopping, próximo à loja O Amigão. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela Guichê Web e também presencialmente, no local, no dia do evento. A expectativa é de uma tarde de muita música, dança e reencontros ao som dos hits que marcaram época.
Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram @caxiasshopping.
Serviço: Baile das Antigas no Caxias Shopping
Data: 6 de setembro
Horário: a partir das 14h
Local: estacionamento do Caxias Shopping, próximo à loja O Amigão
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ
Ingressos: Guichê Web ou presencialmente, no local, no dia do evento
Mais informações: @caxiasshopping