Teatro Firjan Sesi Caxias recebe espetáculo inédito de dançaDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
Duque de Caxias - Entre os dias 4 e 20 de setembro, o Teatro Firjan SESI Caxias será palco de espetáculos inéditos de dança. As produções foram viabilizadas pelo Mosaico Rio, edital de cultura da Firjan SESI. Com entrada gratuita, as montagens reúnem diferentes linguagens e processos criativos sobre temas como violência contra a mulher, memória, ancestralidade, culturas urbanas e periferias.
A estreia ocorre no dia 4 de setembro, às 20h, no Teatro Firjan SESI Caxias, com a montagem Entre o Silêncio e a Sombra. Unindo dança e teatro, a produção aborda a violência doméstica, o feminicídio e o silenciamento das mulheres, traduzindo nos corpos das intérpretes a vulnerabilidade e a força de quem viveu situações abusivas.
Teatro Firjan Sesi Caxias recebe espetáculo inédito de dança - Divulgação/Assessoria de imprensa
Teatro Firjan Sesi Caxias recebe espetáculo inédito de dançaDivulgação/Assessoria de imprensa
As apresentações em Caxias seguem no dia 11, às 20h, com Outros Futuros. O espetáculo reúne jovens mulheres periféricas e faveladas em um território cênico de memória e fabulação, colocando o direito de sonhar no centro da cena como forma de transformar o presente.
Encerrando a temporada no município, no dia 18, às 20h, o público confere Memória das Águas. Inspirada nos saberes e no imaginário das lavadeiras, a montagem reúne quatro mulheres em torno da água para costurar histórias de amizade, sonhos, desejos, amores, afetos e memórias pessoais e coletivas.
Retire os ingressos aqui: https://bileto.sympla.com.br/event/126220 
Serviço
Teatro Firjan SESI Duque de Caxias
Endereço: Rua Artur Neiva, 100, 25 de Agosto – Duque de Caxias
Entrada: Gratuita
4/9 (sexta-feira), às 20h: Entre o Silêncio e a Sombra | Classificação: 14 anos
11/9 (sexta-feira), às 20h: Outros Futuros | Classificação: livre
18/9 (sexta-feira), às 20h: Memória das Águas | Classificação: 12 anos
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Teatro Firjan Sesi Caxias recebe espetáculo inédito de dança
Teatro Firjan Sesi Caxias recebe espetáculo inédito de dança