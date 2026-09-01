Teatro Firjan Sesi Caxias recebe espetáculo inédito de dança

A estreia ocorre no dia 4 de setembro, às 20h, no Teatro Firjan SESI Caxias, com a montagem Entre o Silêncio e a Sombra. Unindo dança e teatro, a produção aborda a violência doméstica, o feminicídio e o silenciamento das mulheres, traduzindo nos corpos das intérpretes a vulnerabilidade e a força de quem viveu situações abusivas.
As apresentações em Caxias seguem no dia 11, às 20h, com Outros Futuros. O espetáculo reúne jovens mulheres periféricas e faveladas em um território cênico de memória e fabulação, colocando o direito de sonhar no centro da cena como forma de transformar o presente.
Encerrando a temporada no município, no dia 18, às 20h, o público confere Memória das Águas. Inspirada nos saberes e no imaginário das lavadeiras, a montagem reúne quatro mulheres em torno da água para costurar histórias de amizade, sonhos, desejos, amores, afetos e memórias pessoais e coletivas. Retire os ingressos aqui: https://bileto.sympla.com.br/event/126220
Serviço Teatro Firjan SESI Duque de Caxias Endereço: Rua Artur Neiva, 100, 25 de Agosto – Duque de Caxias Entrada: Gratuita 4/9 (sexta-feira), às 20h: Entre o Silêncio e a Sombra | Classificação: 14 anos 11/9 (sexta-feira), às 20h: Outros Futuros | Classificação: livre 18/9 (sexta-feira), às 20h: Memória das Águas | Classificação: 12 anos
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