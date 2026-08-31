Prefeitura de Caxias entrega mais de 3 mil aparelhos auditivos gratuitosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu, na Nova Arena da Baixada, em Santa Cruz da Serra, a entrega gratuita de 3 mil aparelhos auditivos, beneficiando 1.500 pacientes, acompanhados pelo Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda. Essa é a terceira entrega realizada pelo prefeito Netinho Reis, acompanhado da secretária de saúde, Dra. Célia Serrano, no ano de 2026.
Prefeitura de Caxias entrega mais de 3 mil aparelhos auditivos gratuitos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Prefeitura de Caxias entrega mais de 3 mil aparelhos auditivos gratuitosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda já atendeu mais de 63 mil pacientes de diversos municípios do estado. Desde a sua fundação, realizou mais de 537 mil procedimentos e entregou mais de 47 mil aparelhos auditivos, tornando-se referência no atendimento especializado para todo o estado. Só nos anos de 2025 e 2026, foram mais de 7 mil pacientes beneficiados com a entrega de mais de 14 mil aparelhos.

“Parece até matéria repetida, mas não é! É que a Prefeitura vem trabalhando muito, com o objetivo de devolver a dignidade aos pacientes acompanhados no Centro de Saúde Auditiva do município. Essa entrega faz parte de um trabalho desenvolvido há muitos anos pela Prefeitura. Desde o início do projeto são mais de 45 mil aparelhos entregues. Esse cuidado significa inclusão, autonomia e qualidade de vida para essas pessoas”, destacou a secretária de Saúde, Dra Célia Serrano.
A unidade de audiologia municipal é referência para pacientes de todo o estado e está instalada em espaço anexo ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). No local, os pacientes, de todas as idades, têm acesso a exames, a tratamentos específicos, à terapia fonoaudiológica e a próteses. Todas recebem acompanhamento especializado, recuperando a audição para que retomem a vida em sociedade. A unidade conta com profissionais que se comunicam perfeitamente em Libras, garantindo acolhimento e acessibilidade para quem precisa.
Prefeitura de Caxias entrega mais de 3 mil aparelhos auditivos gratuitos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Prefeitura de Caxias entrega mais de 3 mil aparelhos auditivos gratuitosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O atendimento no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda é realizado por meio de encaminhamento médico, de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.
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Prefeitura de Caxias entrega mais de 3 mil aparelhos auditivos gratuitos
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