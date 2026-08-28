Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, por meio do Programa de Controle do Tabagismo, oferece atendimento às pessoas que desejam abandonar o uso de produtos derivados do tabaco e da nicotina. O serviço, oferecido nas unidades da rede municipal de saúde, inclui prevenção, promoção da saúde, acompanhamento e tratamento da dependência.
Os interessados em fazer parte do Programa de Controle de Tabagismo podem procurar uma das unidades de saúde municipal, indicadas abaixo:
*CAPS AD RENATO RUSSO
Endereço: Rua Nilo Vieira, n. 353 – Centro
*CAPS IMBARIÊ
Endereço: Rua Projetada 02 – Lt 11 Qd 03
*CAPS XERÉM
Endereço: Rua Márcio Santos Silva, n. 77 – Mantiquira
*POLICLÍNICA HOSPITAL DUQUE DE CAXIAS
Endereço: Rua Manoel Lucas, s/n° - Parque Senhor do Bonfim
*UPH SARACURUNA
Endereço: Av. Presidente Roosevelt, s/n°
*UPH PARQUE EQUITATIVA
Endereço: Av. Automóvel Clube, s/n°
*UPH XERÉM
Endereço: Rua Nóbrega Ribeiro, s/n°
*UPH CAMPOS ELÍSIOS
Endereço: Av. Actura, n. 333
*UPH PILAR
Endereço: Rua Carlos Alvear, s/n°
*CLÍNICA DA FAMÍLIA DOUTOR JOSÉ DE FREITAS
Endereço: Praça José de Jesus, s/n° - Vila Operária
*CLÍNICA DA FAMÍLIA FATIMA DE OLIVEIRA TOMAZ
Endereço: Av. Pedro Lessa, Qd 24, lote 16 – Olavo Bilac
*CLÍNICA DA FAMÍLIA BARRO BRANCO
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, Qd 36, lote 15 - Jardim Barro Branco
*CLÍNICA DA FAMÍLIA JOSÉ OLAVO DE ARAÚJO
Endereço: Rua São Jorge, n. 96 - Pilar
*CLÍNICA DA FAMÍLIA TAQUARA
Endereço: Estrada da Cachoeira das Dores, s/n°
*CLÍNICA DA FAMÍLIA XERÉM
Endereço: Rua Carlos Mateus, s/n°
*CLÍNICA DA FAMÍLIA ADILSON RIBEIRO BRAGA (BOM RETIRO)
Endereço: Rua Maturim, s/n°
*CLÍNICA DA FAMÍLIA IMBARIÊ
Endereço: Av. Coronel Sisson, n. 252
*UBS NILZA MARIA CARDOSO RODRIGUES
Endereço: Rua General Sólon Ribeiro, n. 35 – Engenho do Porto
*UBS CANGULO (DR. IVERALDO CARVALHO PESSÔA)
Endereço: Rua Padre Bartolomeu Fagundes, s/n°– Cangulo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.