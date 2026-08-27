Hospital Infantil de Caxias completa 56 anos como referência na BaixadaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - No dia 23 de agosto de 1970, foi inaugurado oficialmente o Hospital Infantil Ismélia da Silveira. A inauguração representou um marco histórico para a saúde pública da Baixada, consolidando o primeiro hospital público dedicado exclusivamente ao atendimento infantil da região.
A mobilização popular foi fundamental tanto para demonstrar a necessidade de um hospital infantil em Duque de Caxias, quanto para sensibilizar o poder público. O apoio de Dona Ismélia Saad Silveira, esposa do então governador Roberto Silveira, foi decisivo para viabilizar recursos destinados à construção da unidade. Até os dias atuais, seu nome permanece associado à solidariedade, à proteção da infância e ao fortalecimento da saúde pública.
Hospital Infantil de Caxias completa 56 anos como referência na Baixada - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
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Ao longo desses 56 anos e sob a administração da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, o Hospital Infantil Ismélia da Silveira consolidou-se como referência regional em assistência pediátrica. Milhares de crianças da Baixada Fluminense encontraram, na instituição, um espaço de acolhimento e tratamento.
Com o crescimento da demanda por atendimento de urgência pediátrica, tornou-se necessária a criação de uma unidade específica para o primeiro atendimento, capaz de absorver a demanda espontânea e de integrar-se ao Hospital Infantil. Esse projeto deu origem, em 6 de fevereiro de 2014, à primeira UPA Infantil Dr. Walter Garcia Borges. A unidade tornou-se a primeira UPA exclusivamente pediátrica do país, oferecendo atendimento 24 horas, estrutura moderna e integração direta com o Hospital Infantil.

A implantação da UPA Infantil não significou a criação de um serviço independente, mas a expansão natural da missão iniciada pelo Hospital Infantil em 1970. Enquanto a UPA assumia o papel de porta de entrada das urgências e emergências pediátricas, o Hospital Infantil fortalecia sua vocação para a assistência hospitalar especializada, ampliando sua capacidade de internação, de procedimentos cirúrgicos, de acompanhamento multiprofissional e de recuperação clínica.
Hospital Infantil de Caxias completa 56 anos como referência na Baixada - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Hospital Infantil de Caxias completa 56 anos como referência na BaixadaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Mais do que a soma de duas unidades de saúde, o Complexo representa um modelo assistencial integrado que reúne, em um mesmo espaço, atendimento de urgência e emergência pediátrica; internação clínica e cirúrgica; retaguarda hospitalar; apoio diagnóstico e terapêutico; assistência multiprofissional; ensino e educação permanente; gestão da qualidade e segurança do paciente.

Ao longo dos anos, o Hospital Infantil e a UPA Infantil passaram por sucessivos investimentos destinados à modernização da infraestrutura e à qualificação da assistência. Em 2026, uma importante etapa desse processo foi concluída com a reforma de toda estrutura e a reorganização dos espaços assistenciais, possibilitando a ampliação da capacidade instalada e consolidando definitivamente a integração entre Hospital Infantil e UPA Infantil como um verdadeiro Complexo de Atenção Integral à Saúde da Criança.
Mais do que preservar uma história iniciada em 1970, o Hospital Infantil Ismélia da Silveira continua a escrever novos capítulos, mantendo vivo o propósito que inspirou seus fundadores: cuidar da infância com excelência, acolhimento e responsabilidade social. São 64 leitos e mais de 45 mil atendimentos realizados só em 2026, em especialidades como cardiologia, neurologia, endocrinologia e ortopedia pediátrica e muitas outras. Além das especialidades médicas, o hospital também reúne uma equipe multiprofissional, com serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e nutrição para as crianças.
Hospital Infantil de Caxias completa 56 anos como referência na Baixada - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Hospital Infantil de Caxias completa 56 anos como referência na BaixadaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias


“O Complexo Infantil, formado pelo Hospital Ismélia da Silveira e pela UPA Dr. Walter Garcia, reafirma diariamente seu compromisso com a população de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense. Mais do que oferecer atendimento em saúde, buscamos proporcionar cuidado integral, respeitando a dignidade de cada criança e fortalecendo a confiança das famílias em nossa instituição. Nossa história, construída ao longo de mais de cinco décadas, inspira nosso presente e orienta nosso futuro”, destaca a diretora geral, Dra. Cecília Ribeiro Alves.
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Hospital Infantil de Caxias completa 56 anos como referência na Baixada
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