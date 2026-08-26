Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa
Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ
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Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa
Caxias Shopping amplia mix de operações
Novidades incluem lojas de moda, alimentação, ótica, entretenimento e acessórios
Prefeitura de Caxias instala bloqueadores em passarelas
Medida é para reforçar segurança de pedestres
Milton Cunha é mais um nome confirmado na Festa Literária de Caxias
Antônio Gonzaga, carnavalesco da Grande Rio, também foi confirmado
Caxias contabiliza dois dias sem registro de roubo de veículos
Cidade está investindo em implantação de câmeras de segurança equipadas com Inteligência Artificial
Caxias recebe representantes de Alagoas sobre políticas de direitos humanos
Visita institucional reuniu gestores para compartilhar experiências e conhecer serviços de cidadania, inclusão social e proteção às populações vulneráveis
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