Caxias Shopping - Divulgação/Assessoria de imprensa

Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 26/08/2026 21:02

Entre as novidades está a Prime Kart, instalada na área externa do shopping, no estacionamento próximo ao Poupa Tempo. A operação é voltada aos apaixonados por velocidade e oferece uma experiência de kart para adultos e adolescentes, com estrutura preparada para uma atividade divertida e segura.

“Estamos sempre atentos às demandas dos nossos clientes e buscamos trazer para o Caxias Shopping operações que ampliem as possibilidades de compras, serviços, alimentação e entretenimento. A chegada dessas cinco novas marcas reforça a diversidade do nosso mix e contribui para tornar a experiência de quem visita o empreendimento cada vez mais completa”, afirma Mariana Engelke Orofino, gerente de marketing do Caxias Shopping.

Na área de moda e acessórios, o shopping recebe a Fique Fashion e a Piticas, ambas localizadas próximas à Kalunga. A Fique Fashion amplia as opções do segmento de moda, enquanto a Piticas traz ao empreendimento sua proposta voltada à cultura pop e ao universo geek.

O mix também ganha uma nova opção de alimentação com a chegada da Megamatte, próxima à Riachuelo. Já a Óticas Tardivo, localizada próxima à C&A, amplia a oferta de produtos e serviços especializados na área de ótica, oferecendo mais uma opção aos clientes do empreendimento.

Com as novas operações, o Caxias Shopping reforça a diversidade de seu mix comercial e reúne, em um mesmo empreendimento, alternativas de compras, alimentação, serviços e entretenimento para diferentes públicos.

Serviço

Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ