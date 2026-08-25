Caxias contabiliza dois dias sem registro de roubo de veículos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias contabiliza dois dias sem registro de roubo de veículosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 25/08/2026 17:17

Duque de Caxias - Duque de Caxias já contabiliza dois dias em agosto, 01 e 23, sem registro de roubo de veículos. A Prefeitura tem investido na ampliação do efetivo nas ruas, na vigilância eletrônica e em parcerias com os governos Federal e Estadual, além de municípios limítrofes, como o Rio de Janeiro.

Caxias contabiliza dois dias sem registro de roubo de veículos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Em reuniões realizadas semanalmente com as forças de segurança que atuam no município, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, são planejadas ações de combate à criminalidade. A integração é fundamental para a repressão à violência e para a transformação de Duque de Caxias em uma cidade cada vez mais segura.



“Esse é o resultado da união de forças pelo bem da população de Duque de Caxias e o investimento para tornar a cidade cada vez mais segura. É mais uma vitória para a segurança do nosso município”, declarou o prefeito Netinho Reis.

A implantação de câmeras de segurança equipadas com Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos nos quatro distritos, amplia a área de vigilância. As imagens geradas são encaminhadas ao Centro de Monitoramento Smart Duque, onde os operadores recebem alertas quando é identificado um veículo em situação irregular ou uma pessoa procurada pela Justiça.

Caxias contabiliza dois dias sem registro de roubo de veículos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Também foram criados programas em conjunto com a Polícia Militar, por meio do 15º BPM. Entre eles está a Patrulha da Madrugada, que realiza rondas pelas ruas da cidade durante o período em que o comércio está fechado e há menor circulação de pessoas. Também foram criados programas em conjunto com a Polícia Militar, por meio do 15º BPM. Entre eles está a Patrulha da Madrugada, que realiza rondas pelas ruas da cidade durante o período em que o comércio está fechado e há menor circulação de pessoas.

Outro programa é o Caxias Livre, que atua na retirada de obstáculos das ruas e avenidas que impedem o tráfego de veículos, inclusive aqueles utilizados em serviços essenciais, como a coleta de lixo.



Os Módulos Integrados de Segurança também fazem parte das ações de enfrentamento à criminalidade. As estruturas servem de apoio aos policiais militares e como referência para a população em caso de necessidade.

A administração municipal conta ainda com a instalação de Muralhas Eletrônicas, equipadas com câmeras capazes de realizar a leitura de placas de veículos. Esses portais estão sendo instalados nas divisas com municípios limítrofes, como Rio de Janeiro, Belford Roxo e São João de Meriti, além de ruas e avenidas estratégicas que possam ser utilizadas como rotas de fuga por criminosos.

Com o município do Rio de Janeiro, a parceria ocorre na área de vigilância eletrônica, por meio do acordo com a CIVITAS Rio, central de monitoramento da capital. A Muralha instalada na Avenida Leonel de Moura Brizola, no limite entre Duque de Caxias e o Rio de Janeiro, permite que o deslocamento entre as duas cidades de veículos em situação irregular seja acompanhado, em tempo real, pelos dois Centros de Monitoramento, possibilitando a adoção das medidas cabíveis dentro da lei.

É importante destacar que as câmeras instaladas nas Muralhas Eletrônicas não possuem qualquer sistema destinado à fiscalização de trânsito e não geram multas.