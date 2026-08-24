Cantor caxiense agita festa de elenco da novela 'Quem Ama Cuida' - Divulgação/Walter Souza

Cantor caxiense agita festa de elenco da novela 'Quem Ama Cuida'Divulgação/Walter Souza

Publicado 24/08/2026 20:04

Cantor caxiense agita festa de elenco da novela 'Quem Ama Cuida' Divulgação/Walter Souza

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Fabrício Moreno vem levando seu trabalho para diferentes regiões do país, realizando shows em diversos lugares do Brasil e conquistando novos públicos por onde passa. Sua trajetória também vem ganhando destaque nas rádios, com músicas executadas em diversas emissoras brasileiras e também fora do país.Um dos grandes responsáveis pelo atual momento do artista é o hit “Me Ama”, que já ultrapassa a expressiva marca de 1,35 milhão de visualizações em seu clipe. A música, que continua sendo executada em rádios e conquistando o público, mostra a força do repertório de Fabrício Moreno e sua capacidade de fazer diferentes gerações cantarem e dançarem juntas.E foi exatamente isso que aconteceu na festa de “Quem Ama Cuida”. Com muita energia e interação, Fabrício Moreno colocou o elenco e toda a produção para cantar seu sucesso e curtir uma seleção de clássicos doe do funk melody.O tema da festa era “Peruca”, e os convidados entraram completamente no clima da celebração. Atores e profissionais da produção curtiram a noite usando perucas, dançando e se divertindo ao som do repertório comandado pelo cantor caxiense.