Cantor caxiense agita festa de elenco da novela 'Quem Ama Cuida'Divulgação/Walter Souza

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Igor Silva
Duque de Caxias - O cantor e compositor Fabrício Moreno, artista caxiense que vem conquistando cada vez mais espaço no cenário musical brasileiro, foi uma das atrações da festa do elenco e da produção da novela “Quem Ama Cuida”, da Rede Globo. O artista comandou a pista de dança e fez atores e integrantes da produção cantarem e dançarem ao som de seu grande sucesso “Me Ama”, além de clássicos do funk carioca e do funk melody.
Cantor caxiense agita festa de elenco da novela 'Quem Ama Cuida' - Divulgação/Walter Souza
Cantor caxiense agita festa de elenco da novela 'Quem Ama Cuida'Divulgação/Walter Souza


Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Fabrício Moreno vem levando seu trabalho para diferentes regiões do país, realizando shows em diversos lugares do Brasil e conquistando novos públicos por onde passa. Sua trajetória também vem ganhando destaque nas rádios, com músicas executadas em diversas emissoras brasileiras e também fora do país.

Um dos grandes responsáveis pelo atual momento do artista é o hit “Me Ama”, que já ultrapassa a expressiva marca de 1,35 milhão de visualizações em seu clipe. A música, que continua sendo executada em rádios e conquistando o público, mostra a força do repertório de Fabrício Moreno e sua capacidade de fazer diferentes gerações cantarem e dançarem juntas.

E foi exatamente isso que aconteceu na festa de “Quem Ama Cuida”. Com muita energia e interação, Fabrício Moreno colocou o elenco e toda a produção para cantar seu sucesso e curtir uma seleção de clássicos do funk carioca e do funk melody.

O tema da festa era “Peruca”, e os convidados entraram completamente no clima da celebração. Atores e profissionais da produção curtiram a noite usando perucas, dançando e se divertindo ao som do repertório comandado pelo cantor caxiense.
Cantor caxiense agita festa de elenco da novela 'Quem Ama Cuida' - Divulgação/Walter Souza
Cantor caxiense agita festa de elenco da novela 'Quem Ama Cuida'Divulgação/Walter Souza


Além do funk melody de Fabrício Moreno, a noite também teve espaço para o samba. O evento contou com uma animada roda de samba comandada pelo cantor Marcelinho, que também vem se destacando e fazendo sucesso em eventos e nas rádios por onde passa.

A celebração aconteceu no Kintal D’Kasa Bar e Restaurante, localizado em frente ao Projac, no Rio de Janeiro, reunindo elenco, produção e convidados em uma noite marcada por música, descontração e muita animação.


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Cantor caxiense agita festa de elenco da novela \'Quem Ama Cuida\'
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