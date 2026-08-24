Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa LiteráriaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

I
Igor Silva
Duque de Caxias - A Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC) acontecerá de 23 a 26 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, e promete revolucionar a cidade, integrando o município ao circuito dos grandes festivais literários brasileiros. A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, vem divulgando, nas últimas semanas, uma série de autores de peso na literatura brasileira contemporânea e, agora, apresenta mais uma sequência de nomes também confirmados para esta edição do festival. 
Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa Literária - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa LiteráriaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Algumas revelações do atual cenário musical chegam para compor a programação dos quatro dias de festa. Os cantores King Saints e Mauí, a atriz e produtora cultural Lohanna Alves, e o fundador da Rap Marketing, Victor David, participarão do evento com uma mesa de conversa sobre Slam e Território e um workshop sobre empreendedorismo no mercado musical. King Saints e Mauí são nascidos em Duque de Caxias e levam a vivência da periferia carioca para suas identidades.

Além do território, ambos começaram a ganhar destaque nacional como grandes canetas da composição e referências da nova música urbana brasileira. King, por exemplo, assina a criação de sete faixas e também participa como intérprete em uma das músicas no novo álbum da cantora Anitta, Equilibrivm. E a artista ainda acumula indicações ao Grammy Latino, a maior e mais importante premiação da música ibero-americana.
A mesa de conversa de que eles irão participar será mediada pela produtora cultural e atriz Lohanna Alves. King tem como base um pop extremamente urbano. Suas faixas misturam, de forma ácida e bem-humorada, elementos de funk carioca, boombap, trap, R&B e samba. Mauí é considerado uma das grandes revelações do R&B contemporâneo brasileiro, com sonoridade marcada por misturas pesadas de grime, drill, afrobeats, soul e bass music.
No workshop sobre empreendedorismo no mercado musical, Victor David vai apresentar soluções de marketing musical para o impulsionamento de projetos de empresas e artistas. Especialista em música urbana, seu trabalho tem como missão a promoção da diversidade musical e o fomento de carreiras.
Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa Literária - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa LiteráriaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias


Mais informações e a programação completa da festa serão divulgadas nos próximos dias. A FLIDUC 2026 promete ser um grande encontro dedicado à cultura, aos livros, à literatura, à educação e à formação de leitores. O evento é uma realização da ML Produções e da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
fotogaleria
Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa Literária
Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa Literária
Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa Literária