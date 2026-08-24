Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa Literária - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa LiteráriaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 24/08/2026 19:50

Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa Literária Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Algumas revelações do atual cenário musical chegam para compor a programação dos quatro dias de festa. Os cantores King Saints e Mauí, a atriz e produtora cultural Lohanna Alves, e o fundador da Rap Marketing, Victor David, participarão do evento com uma mesa de conversa sobre Slam e Território e um workshop sobre empreendedorismo no mercado musical. King Saints e Mauí são nascidos em Duque de Caxias e levam a vivência da periferia carioca para suas identidades.



Além do território, ambos começaram a ganhar destaque nacional como grandes canetas da composição e referências da nova música urbana brasileira. King, por exemplo, assina a criação de sete faixas e também participa como intérprete em uma das músicas no novo álbum da cantora Anitta, Equilibrivm. E a artista ainda acumula indicações ao Grammy Latino, a maior e mais importante premiação da música ibero-americana.

A mesa de conversa de que eles irão participar será mediada pela produtora cultural e atriz Lohanna Alves. King tem como base um pop extremamente urbano. Suas faixas misturam, de forma ácida e bem-humorada, elementos de funk carioca, boombap, trap, R&B e samba. Mauí é considerado uma das grandes revelações do R&B contemporâneo brasileiro, com sonoridade marcada por misturas pesadas de grime, drill, afrobeats, soul e bass music.

No workshop sobre empreendedorismo no mercado musical, Victor David vai apresentar soluções de marketing musical para o impulsionamento de projetos de empresas e artistas. Especialista em música urbana, seu trabalho tem como missão a promoção da diversidade musical e o fomento de carreiras.

Caxias divulga mais nomes confirmados para Festa Literária Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Mais informações e a programação completa da festa serão divulgadas nos próximos dias. A FLIDUC 2026 promete ser um grande encontro dedicado à cultura, aos livros, à literatura, à educação e à formação de leitores. O evento é uma realização da ML Produções e da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Mais informações e a programação completa da festa serão divulgadas nos próximos dias. A FLIDUC 2026 promete ser um grande encontro dedicado à cultura, aos livros, à literatura, à educação e à formação de leitores. O evento é uma realização da ML Produções e da, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.