Conceição Evaristo - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Conceição EvaristoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 14/08/2026 20:50

Duque de Caxias - Entre os dias 23 e 26 de setembro, a Baixada Fluminense vai receber a FLIDUC 2026, a Festa Literária de Duque de Caxias. O evento é uma realização da ML Produções e da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e terá como homenageada a escritora Ana Maria Gonçalves. Depois de anunciar a participação do Prof. Luiz Antônio Simas, Louiz Carlos da Silva e Leonardo Bruno, a festa divulga mais uma lista com grandes nomes: Conceição Evaristo, Bia Bedran, Sílvio Guindane e Clóvis Monteiro.

Conceição Evaristo é uma das escritoras, poetas e linguistas mais influentes e celebradas da literatura brasileira contemporânea. Nascida em Belo Horizonte, trabalhou como empregada doméstica, antes de mudar-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Letras e construiu uma brilhante carreira acadêmica como mestra e doutora. Conceição é a criadora do conceito fundamental de "escrevivência", o qual define a escrita que nasce das experiências, das memórias e das vozes coletivas da população negra, especialmente das mulheres.

Uma das maiores referências do Brasil em arte-educação, música infantil e contação de histórias, Bia Bedran é mais uma convidada de peso da FLIDUC. Graduada em Musicoterapia e em Educação Artística, é também mestre em Estudos Contemporâneos das Artes. Há mais de cinco décadas, Bia encanta gerações com um trabalho singular que une o teatro, a literatura e a música popular brasileira para abrir horizontes na imaginação das crianças.

Sílvio Guindane é ator, diretor, produtor e roteirista. Considerado um dos nomes mais talentosos, produtivos e versáteis do audiovisual contemporâneo. Nascido em Duque de Caxias, iniciou sua carreira no cinema, aos 11 anos de idade, no filme 'Como Nascem os Anjos', trabalho que lhe rendeu o prestigiado prêmio Kikito, no Festival de Gramado. Clóvis Monteiro é jornalista, radialista e palestrante. Conhecido popularmente como “O motivador do Brasil”, Clóvis comanda, atualmente, o Show do Clóvis Monteiro, na Rádio Tupi.

A FLIDUC 2026 nasce com o propósito de integrar a cidade ao circuito dos grandes festivais literários brasileiros, inspirando-se em experiências consolidadas, mas construindo uma identidade própria, conectada à potência cultural da Baixada Fluminense. Durante quatro dias, o Centro Cultural Oscar Niemeyer será ocupado pela literatura em diversos formatos, utilizando os principais equipamentos culturais da cidade: a Praça do Pacificador, o Teatro Raul Cortez e a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola.



O espaço receberá escritores, autores independentes, editoras, artistas, ilustradores, contadores de histórias, educadores, pesquisadores, estudantes, gestores públicos e milhares de visitantes. Muito mais do que uma programação de palestras e de lançamentos de livros, a FLIDUC pretende ser uma verdadeira celebração do conhecimento, da criatividade e da diversidade cultural. O evento reunirá mesas de debate, conferências, rodas de conversa, oficinas, atividades infantis, apresentações artísticas, sessões de autógrafos, exposições, saraus, performances, feira de livros e experiências voltadas à formação de novos leitores.