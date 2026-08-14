Seminário em Caxias celebra Semana do Aleitamento Materno - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Seminário em Caxias celebra Semana do Aleitamento MaternoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 14/08/2026 20:36 | Atualizado 14/08/2026 20:41

Duque de Caxias - Em alusão à Semana Mundial de Aleitamento Materno , a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, por meio da Subsecretaria de Nutrição, realizou, no Museu Ciência e Vida, um Seminário tratando do tema da campanha 2026: “Amamentação para um começo de vida sustentável: fortalecer o que funciona”.

Ao reunir profissionais da saúde, da educação, da assistência social e da sociedade civil, o evento tinha o objetivo de ampliar a compreensão de que a amamentação não é responsabilidade exclusiva dos serviços de saúde, mas uma agenda de proteção de direitos, de promoção da saúde, de seguranças alimentar e nutricional e de desenvolvimento sustentável que requer ação articulada entre diferentes setores.

A programação teve início com a mesa de abertura, composta por lideranças e gestores da área de saúde pública e proteção à infância como: Natcha Machado dos Santos Pereira (Subsecretária de Nutrição), Monike Rodrigues da Rocha Vieira (Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Natália Lima Hashiguchi (representante da Subsecretaria de Atenção Especializada); Alessandra Guedes (representante da área técnica de Aleitamento Materno pela Secretaria de Estado do Rio de Janeiro) e Iramar Santana (representante da Subsecretaria de Atenção Primária).

A conferência de abertura abordou o panorama nacional com o tema "Fortalecer o que funciona: Ações da Política Nacional de Aleitamento Materno", ministrada pela Profa. Dra. Rosane Valéria Viana Fonseca Rito (UFF/Fiocruz).

Em seguida, foram apresentadas iniciativas bem-sucedidas no município:

• Estratégias de cuidado e apoio prestadas pelo Banco de Leite Humano, sediado no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes;

• Avanços na Maternidade Santa Cruz da Serra para certificação na Iniciativa Hospital Amigo da Criança;

• Articulação entre a proteção à infância e a promoção do aleitamento no ambiente escolar;

• Apresentação dos dados sobre amamentação no município e o planejamento prático à cidade.

No encerramento do evento, foram apresentados os membros do Comitê Municipal de Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação e Alimentação Complementar Saudável, celebrando a união intersetorial pelo desenvolvimento saudável das crianças de Duque de Caxias.

O Agosto Dourado é uma campanha dedicada à conscientização sobre a importância do aleitamento materno e à defesa das condições necessárias para que as mulheres possam amamentar. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que o aleitamento materno possa reduzir em até 13% as mortes de crianças menores de cinco anos por causas evitáveis.



A Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) é uma campanha global coordenada pela World Alliance for Breastfeeding Action (WABA). Sua origem remonta à Declaração de Innocenti, formulada em 1990 em uma reunião promovida pela OMS e pelo Unicef, em Florença, que estabeleceu compromissos internacionais para a proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno.