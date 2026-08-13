Caxias tem programa voltado para bem-estar e acolhimento de mulheres - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias tem programa voltado para bem-estar e acolhimento de mulheresDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 13/08/2026 17:49

Duque de Caxias - O Programa Abraço Mulher, da Secretaria Municipal de Gestão, Inclusão e Mulher, amplia suas ações de cuidado com uma nova ação voltada ao bem-estar das mulheres atendidas pela iniciativa. O projeto AtivaMente foi criado para proporcionar momentos de interação, relaxamento e cuidado, utilizando a atividade física como ferramenta de promoção da saúde e fortalecimento emocional.

Caxias tem programa voltado para bem-estar e acolhimento de mulheres Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

As atividades acontecem quinzenalmente, às quintas-feiras, às 15h, na Vila Olímpica de Duque de Caxias. A programação é conduzida e acompanhada por uma educadora física, que orienta as participantes em exercícios direcionados ao relaxamento, à mobilidade e ao bem-estar. A proposta é criar um espaço seguro e acolhedor, no qual as mulheres possam cuidar do corpo, aliviar tensões e fortalecer vínculos.

Segundo a gestora do Programa Abraço Mulher, Raphaela Barbosa, o AtivaMente amplia a proposta de cuidado integral oferecida pelo programa.

“O AtivaMente nasce para mostrar que cuidar também é proporcionar momentos de leveza, movimento e convivência. Muitas das mulheres que chegam até nós carregam histórias difíceis, e queremos oferecer um espaço onde elas possam respirar, relaxar, se movimentar e perceber que não estão sozinhas. O cuidado com o corpo também contribui para o fortalecimento emocional e para a reconstrução da autoestima”, destacou.

Criado para oferecer suporte integral e gratuito a mulheres em situação de vulnerabilidade, o Programa Abraço Mulher atua com escuta acolhedora e acompanhamento multidisciplinar nas áreas de assistência social, psicologia, orientação jurídica e saúde. A iniciativa também trabalha na promoção da autonomia, segurança e inclusão social, além da conscientização sobre direitos e do enfrentamento à violência de gênero.

Caxias tem programa voltado para bem-estar e acolhimento de mulheres Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Entre as situações acolhidas pelo programa estão relatos de violência patrimonial, física, psicológica, moral e sexual, experiências que podem provocar impactos profundos na saúde física e emocional das mulheres. Nesse contexto, ações como o AtivaMente contribuem para ampliar as estratégias de cuidado e recuperação, oferecendo novas possibilidades de convivência, fortalecimento e qualidade de vida.



De janeiro a julho de 2026, o Abraço Mulher realizou 12.380 atendimentos, entre acolhimentos e acompanhamentos. Para a secretária Municipal de Gestão, Inclusão e Mulher, Christina Barichello, os números representam muito mais do que estatísticas.

“Cada atendimento representa uma mulher que procurou ajuda, uma história que foi ouvida e, muitas vezes, um primeiro passo para transformar uma realidade de violência e vulnerabilidade. O AtivaMente reforça essa visão de cuidado integral, porque acreditamos que acolher também é promover saúde, autoestima, autonomia e dignidade. Mais do que números, são histórias de superação que nos motivam a avançar”, afirmou.



O AtivaMente integra as ações do Abraço Mulher dentro de uma perspectiva de cuidado que considera as diferentes dimensões da vida das mulheres. Ao unir atividade física, convivência e acolhimento, o projeto fortalece a rede de proteção e amplia as oportunidades para que cada participante possa reconstruir sua trajetória com mais segurança, autonomia e bem-estar.