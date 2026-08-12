Projetos e indicações parlamentares são expedidos na Câmara de CaxiasDivulgação/Art Vídeo/ Victor Hugo
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