Projetos e indicações parlamentares são expedidos na Câmara de Caxias - Divulgação/Art Vídeo/ Victor Hugo

Projetos e indicações parlamentares são expedidos na Câmara de CaxiasDivulgação/Art Vídeo/ Victor Hugo

Publicado 12/08/2026 21:49

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou nesta terça-feira (11) mais uma sessão plenária para dar tratamento as demandas do município. Solicitações parlamentares foram apresentados pelo expediente do dia para que, na sequência das sessões, sejam levadas à discussão e votação.

Serviços contínuos de limpeza, como varrição, desobstrução de esgoto, coleta de lixo, capina etc foram requeridos pelos parlamentares. Fernanda Costa (MDB) expediu esses serviços para o 1º Distrito, contemplando logradouros do Bairro Parque Beira Mar.

A Vereadora Delza de Oliveira (MDB) solicitou a “Operação Tapa-Buracos” para ruas do bairro Centenário (1º Distrito), afim de melhorar a acessibilidade dos moradores. O carro vacol foi solicitado também por Delza para desobstrução dos bueiros em Lagunas e Dourados.

Referente as demandas de saúde, a vereadora Juliana do Táxi solicitou ao executivo um estudo para a viabilização de uma Clínica da Família no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto. A solicitação da vereadora visa agregar ao atendimento base de saúde na região, já que o estudo vislumbra a criação do equipamento público na Avenida Brigadeiro Lima e Silva que dá acesso a vários bairros do 1º Distrito.

Contemplando a educação, Marquinho Oi (União Brasil) solicitou estudos no sentido de construir uma escola bilíngue no Bairro Parque Lafaiete, também no 1º Distrito.

Outras solicitações também foram apresentadas e todos os distritos foram contemplados com demandas expedidas nesta Sessão Plenária. Após a leitura do expediente do dia, o segundo momento da Sessão Plenária foi marcado pelas votações de Mensagens, Projetos de Leis, Projetos de Decretos Legislativos e Projetos de Resolução.