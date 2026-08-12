Luiz Antônio Simas vai participar de Feira Literária de Caxias - Divulgação/Arquivo pessoal

Luiz Antônio Simas vai participar de Feira Literária de Caxias Divulgação/Arquivo pessoal

Publicado 12/08/2026 21:43

Duque de Caxias - A FLIDUC 2026, primeira grande Festa Literária de Duque de Caxias , já tem grandes nomes confirmados na programação que promete reunir o que há de melhor em cultura e literatura, durante quatro dias, de 23 a 26 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, na região central de Duque de Caxias. No período, as atividades irão abordar a cultura, a literatura e diferentes linguagens como espaços de formação, de diálogo, de produção de conhecimento e de transformação social.

No dia 25/09, participarão da roda de conversa sobre samba e cultura popular nomes como Luiz Antônio Simas, Louiz Carlos da Silva e Leonardo Bruno. Simas é escritor, professor, historiador e compositor. Autor de vários livros sobre cultura brasileira, história social, filosofia popular e religiosidades, Luiz Antônio Simas tem diversas canções gravadas e artigos publicados em jornais e em revistas, além de acumular quase 400 mil seguidores em apenas uma de suas redes sociais, palco de interessantes discussões e de debates coletivos.

Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Na mesma mesa, Louiz Carlos da Silva, o presidente do Instituto Zeca Pagodinho, filho do cantor e compositor Zeca Pagodinho, atua junto a iniciativas ligadas ao legado da família e a projetos sociais em Duque de Caxias, Baixada Fluminense e todo o estado do Rio. Ao seu lado, estará também Leonardo Bruno, jornalista, escritor, roteirista e crítico cultural carioca, amplamente reconhecido como uma das principais vozes contemporâneas na pesquisa e na preservação da história do samba e do carnaval.

Juntos, eles conduzirão a mesa de conversa sobre samba e cultura popular, que acontecerá no Palco Praça, na Praça do Pacificador, às 16h. Logo em seguida, o mesmo espaço receberá uma roda de samba com artistas locais. Os temas abordados são fundamentais e representam as literaturas viva, oral e periférica, essenciais para compreender a identidade do Brasil. Dessa forma, a FLIDUC pretende celebrar a palavra em todas as suas manifestações.



Outros grandes nomes serão anunciados ainda nos próximos dias pelos organizadores do evento. A Festa Literária de Duque de Caxias é uma realização da ML Produções e da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e terá como homenageada a escritora Ana Maria Gonçalves. A FLIDUC 2026 nasce com o propósito de integrar a cidade ao circuito dos grandes festivais literários brasileiros, inspirando-se em experiências consolidadas, mas construindo uma identidade própria, conectada à potência cultural da Baixada Fluminense.