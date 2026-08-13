Prefeitura lança programa Bebê Mamãe Caxiense para recém-nascido - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura lança programa Bebê Mamãe Caxiense para recém-nascidoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 13/08/2026 17:43

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense lançou, na Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, com a presença da primeira dama do município, Julia Moraes, o Bebê Mamãe Caxiense. O programa foi criado com o objetivo de, além de dar amor e o melhor acolhimento, oferecer também um suporte material inicial às mamães e aos recém-nascidos, assumindo compromisso com a proteção e com o cuidado das famílias, desde os primeiros momentos de vida dos seus bebês. Serão contemplados também os recém-nascidos na maternidade do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN).

Prefeitura lança programa Bebê Mamãe Caxiense para recém-nascido Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

A primeira a receber o kit no município foi Juliana Pereira Barbosa Pessanha, moradora de Magé, que deu à luz a pequena Isadora Barbosa Pessanha, na Maternidade de Santa Cruz da Serra. O kit Mamãe Bebê Caxiense é composto por fraldas de tecido, body de manga longa, fraldas descartáveis para recém-nascido e absorvente pós-parto, toalha de banho com capuz, sabonete, shampoo, condicionador, colônia e lenços umedecidos. Para os cuidados do bebê, há saboneteira, escova e pente de cabelo, pomada para assadura, talco, hastes flexíveis e termômetro digital, além de manta dupla, kit de touca e luva, uma banheira infantil e uma bolsa maternidade personalizada para guardar tudo isso.

“Oferecer o kit Bebê Mamãe Caxiense sempre foi um desejo nosso. Compartilhei essa vontade com o meu prefeito Netinho Reis, que abraçou a iniciativa. Com isso, a partir de agora, as mamães saem da Maternidade de Santa Cruz da Serra e da maternidade do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes com o kit. É emocionante ver esse sonho virar realidade porque como mãe, eu sei que, quando um bebê chega, tudo o que a gente mais quer é acolher, cuidar e dar o melhor para ele”, declarou Julia Moraes.

Prefeitura lança programa Bebê Mamãe Caxiense para recém-nascido Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Uma das primeiras a receber o kit no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes foi a mãezinha do Arthur, Rute Teodoro, moradora do São Bento, em Duque de Caxias.

Outro programa, lançado em 2025 e que já é referência na Maternidade de Santa Cruz da Serra é o Minha Primeira Viagem, criado para que as mamães e seus recém-nascidos, após receberem alta hospitalar, possam ser conduzidos com segurança e conforto até às suas casas, em veículo especialmente preparado para essa missão. E foi por meio do Minha Primeira Viagem que a mamãe Juliana e a bebê Isadora retornaram ao lar. O programa chega a realizar a média de 25 viagens por mês.



A Maternidade de Santa Cruz da Serra está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.

Prefeitura lança programa Bebê Mamãe Caxiense para recém-nascido Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109 - Jardim Primavera - DC. O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109 - Jardim Primavera - DC.