Prefeitura de Duque de Caxias reforça segurança em bairros - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Duque de Caxias reforça segurança em bairrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 13/08/2026 17:56

Força Municipal circulando pelas ruas. Nesta quarta-feira, 12 de agosto, teve início o patrulhamento da divisão armada da



São 43 novos agentes que passam a atuar nas ruas. Somados aos 141 guardas que já realizam o patrulhamento no Centro Comercial do município, serão 184 agentes armados auxiliando as forças de segurança, como as polícias Militar e Civil.



Os agentes da divisão armada da Guarda iniciaram as ações pelo primeiro distrito. Nesta primeira fase, o patrulhamento será realizado em 12 localidades. Até setembro, o efetivo da Força Municipal deverá chegar a 600 agentes atuando nas ruas. Além do primeiro distrito, os guardas armados também estarão presentes no Segundo e no Terceiro Distritos.



No quarto distrito, o patrulhamento também será reforçado. Os policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) serão responsáveis pelo patrulhamento na região. Duque de Caxias - Moradores da região dos bairros Sarapuí e Vila Leopoldina, no primeiro distrito, já podem ver equipes dacirculando pelas ruas. Nesta quarta-feira, 12 de agosto, teve início o patrulhamento da divisão armada da Guarda Civil Municipal de Duque de Caxias na região. São 43 novos agentes que passam a atuar nas ruas. Somados aos 141 guardas que já realizam o patrulhamento no Centro Comercial do município, serão 184 agentes armados auxiliando as forças de segurança, como as polícias Militar e Civil.Os agentes da divisão armada da Guarda iniciaram as ações pelo primeiro distrito. Nesta primeira fase, o patrulhamento será realizado em 12 localidades. Até setembro, o efetivo da Força Municipal deverá chegar a 600 agentes atuando nas ruas. Além do primeiro distrito, ostambém estarão presentes no Segundo e no Terceiro Distritos.No quarto distrito, o patrulhamento também será reforçado. Osque atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) serão responsáveis pelo patrulhamento na região.

Prefeitura de Duque de Caxias reforça segurança em bairros Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Módulo de Segurança

A região dos bairros Sarapuí e Vila Leopoldina também recebeu dois Módulos Integrados de Segurança . Um foi instalado na Praça Rondon e o outro, na Praça Gaeth. Os módulos servem como ponto de apoio para os policiais militares que trabalham na área e oferecem aos moradores uma referência em caso de necessidade.

A instalação dos módulos faz parte da parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado, por meio da Polícia Militar e do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), para ampliar a segurança na cidade. Ao todo, já são 17 módulos instalados. Com os dois novos equipamentos, o município passa a contar com 19 pontos de apoio.



O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou a importância da união entre as forças de segurança no combate à criminalidade.



“A união dos governos Federal, Estadual e Municipal, trabalhando de forma integrada, amplia o poder de combate à criminalidade em Duque de Caxias e ajuda a tornar a cidade mais segura para o cidadão.”