Prefeitura de Duque de Caxias reforça segurança em bairrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - Moradores da região dos bairros Sarapuí e Vila Leopoldina, no primeiro distrito, já podem ver equipes da Força Municipal circulando pelas ruas. Nesta quarta-feira, 12 de agosto, teve início o patrulhamento da divisão armada da Guarda Civil Municipal de Duque de Caxias na região.

São 43 novos agentes que passam a atuar nas ruas. Somados aos 141 guardas que já realizam o patrulhamento no Centro Comercial do município, serão 184 agentes armados auxiliando as forças de segurança, como as polícias Militar e Civil.

Os agentes da divisão armada da Guarda iniciaram as ações pelo primeiro distrito. Nesta primeira fase, o patrulhamento será realizado em 12 localidades. Até setembro, o efetivo da Força Municipal deverá chegar a 600 agentes atuando nas ruas. Além do primeiro distrito, os guardas armados também estarão presentes no Segundo e no Terceiro Distritos.

No quarto distrito, o patrulhamento também será reforçado. Os policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) serão responsáveis pelo patrulhamento na região. 
Prefeitura de Duque de Caxias reforça segurança em bairros - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Prefeitura de Duque de Caxias reforça segurança em bairrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Módulo de Segurança
A região dos bairros Sarapuí e Vila Leopoldina também recebeu dois Módulos Integrados de Segurança. Um foi instalado na Praça Rondon e o outro, na Praça Gaeth. Os módulos servem como ponto de apoio para os policiais militares que trabalham na área e oferecem aos moradores uma referência em caso de necessidade.
A instalação dos módulos faz parte da parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado, por meio da Polícia Militar e do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), para ampliar a segurança na cidade. Ao todo, já são 17 módulos instalados. Com os dois novos equipamentos, o município passa a contar com 19 pontos de apoio.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou a importância da união entre as forças de segurança no combate à criminalidade.

“A união dos governos Federal, Estadual e Municipal, trabalhando de forma integrada, amplia o poder de combate à criminalidade em Duque de Caxias e ajuda a tornar a cidade mais segura para o cidadão.”
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Prefeitura de Duque de Caxias reforça segurança em bairros
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