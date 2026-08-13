Prefeitura de Duque de Caxias reforça segurança em bairrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
São 43 novos agentes que passam a atuar nas ruas. Somados aos 141 guardas que já realizam o patrulhamento no Centro Comercial do município, serão 184 agentes armados auxiliando as forças de segurança, como as polícias Militar e Civil.
Os agentes da divisão armada da Guarda iniciaram as ações pelo primeiro distrito. Nesta primeira fase, o patrulhamento será realizado em 12 localidades. Até setembro, o efetivo da Força Municipal deverá chegar a 600 agentes atuando nas ruas. Além do primeiro distrito, os guardas armados também estarão presentes no Segundo e no Terceiro Distritos.
No quarto distrito, o patrulhamento também será reforçado. Os policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) serão responsáveis pelo patrulhamento na região.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou a importância da união entre as forças de segurança no combate à criminalidade.
“A união dos governos Federal, Estadual e Municipal, trabalhando de forma integrada, amplia o poder de combate à criminalidade em Duque de Caxias e ajuda a tornar a cidade mais segura para o cidadão.”
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