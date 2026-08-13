Caxias: modernização de estação reforça abastecimento de água - Divulgação/Assessoria de imprensa

Caxias: modernização de estação reforça abastecimento de águaDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 13/08/2026 18:00

Duque de Caxias - A Estação de Tratamento de Água (ETA) Taquara, em Duque de Caxias, está passando por uma nova etapa de modernização. As intervenções realizadas pela Águas do Rio vão ampliar a capacidade operacional da unidade, responsável pelo abastecimento dos bairros Taquara, Jardim Primavera, Imbariê e Vila Sapê, e reforçam a segurança do tratamento durante períodos de chuva intensa, quando a água captada apresenta maior concentração de sedimentos. O investimento total é de R$ 1,7 milhão.

O processo de modernização começou em 2024, com adequações estruturais para preparar a unidade para a instalação de novos sistemas operacionais. Os serviços incluíram a adaptação de áreas destinadas ao armazenamento de insumos e à implantação dos equipamentos de produção e dosagem de hipoclorito de sódio, utilizado na desinfecção da água.

Nesta segunda fase, as obras contemplam a recuperação de equipamentos e tubulações, a substituição dos materiais filtrantes e a revitalização de estruturas da estação.

"Essa modernização faz parte de um planejamento contínuo para fortalecer o sistema de abastecimento de Duque de Caxias. Durante as chuvas mais intensas, o tratamento da água se torna mais complexo. As melhorias deixam a ETA Taquara mais preparada para responder a essas condições e manter a estabilidade da operação", afirma Samuel Augusto, diretor-executivo da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea.

Educação ambiental para estudantes

A captação da ETA Taquara está localizada próxima ao Parque Natural Municipal da Taquara, área de grande relevância ambiental para Duque de Caxias. Por isso, as intervenções seguem critérios que conciliam a modernização da infraestrutura com a preservação do rio e dos recursos naturais do entorno.

A conservação do manancial contribui para reduzir a movimentação de sedimentos e preservar a qualidade da água captada. A proximidade entre a estação, o parque e o manancial evidencia a relação direta entre proteção ambiental e segurança do abastecimento.

A unidade também recebe estudantes de escolas da região para atividades de educação ambiental. Durante as visitas, os alunos conhecem as etapas do tratamento da água e aprendem sobre a importância da preservação dos rios, das nascentes e das áreas verdes.

Investimentos ampliam o abastecimento

Desde o início da concessão, em novembro de 2021, a Águas do Rio vem ampliando a infraestrutura de abastecimento em Duque de Caxias. Nesse período, mais de 36 mil moradores passaram a receber água tratada de forma regular pela primeira vez.

Entre os avanços estão a implantação e a substituição de mais de 100 quilômetros de redes de distribuição, a entrada em operação de 67 sistemas de bombeamento, a recuperação de reservatórios e a modernização de unidades responsáveis pela produção e distribuição de água.