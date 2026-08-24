Caxias recebe representantes de Alagoas sobre políticas de direitos humanos - Divulgação/Assessoria de imprensa

Caxias recebe representantes de Alagoas sobre políticas de direitos humanosDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 24/08/2026 20:15





Participaram da visita o secretário de Estado dos Direitos Humanos de Alagoas, Marcelo Nascimento, e o coordenador estadual de Políticas LGBTI+, Messias Mendonça. A iniciativa foi articulada por indicação do Grupo Arco-Íris e buscou aproximar gestores e profissionais que trabalham na promoção da cidadania e no enfrentamento às desigualdades. Duque de Caxias - O Complexo de Direitos Humanos de Duque de Caxias recebeu representantes do Governo do Estado de Alagoas para uma agenda institucional voltada à troca de experiências e ao fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos. Participaram da visita o secretário de Estado dos Direitos Humanos de Alagoas, Marcelo Nascimento, e o coordenador estadual de Políticas LGBTI+, Messias Mendonça. A iniciativa foi articulada por indicação do Grupo Arco-Íris e buscou aproximar gestores e profissionais que trabalham na promoção da cidadania e no enfrentamento às desigualdades.

Caxias recebe representantes de Alagoas sobre políticas de direitos humanos Divulgação/Assessoria de imprensa



Durante a programação, os representantes alagoanos conheceram a estrutura e o funcionamento do Complexo de Direitos Humanos, equipamento que reúne serviços destinados à proteção de direitos e ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade em Duque de Caxias.



A comitiva também visitou o Restaurante do Povo, iniciativa voltada à segurança alimentar e ao acesso da população a refeições de qualidade por preços populares. A passagem pelo equipamento permitiu conhecer uma das ações que integram a rede de proteção social existente no município.



A agenda contou ainda com um encontro institucional com representantes da administração municipal, incluindo a vice-prefeita Aline. O diálogo abordou experiências desenvolvidas pelos dois territórios e possibilidades de cooperação na formulação de ações destinadas à inclusão social, à diversidade e à garantia de direitos.



Trajetória na defesa dos direitos humanos



Advogado e militante histórico dos direitos humanos, Marcelo Nascimento atua na área desde a década de 1990. Sua trajetória é marcada especialmente pela defesa da população LGBTQIA+ e de outros grupos historicamente atingidos pela exclusão, pela violência e pela discriminação.



Marcelo foi um dos fundadores do Grupo Gay de Alagoas e também ocupou a presidência da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos, a ABGLT. Ele participou ainda da construção do programa Brasil Sem Homofobia, lançado pelo Governo Federal em 2004. Durante a programação, os representantes alagoanos conheceram a estrutura e o funcionamento do, equipamento que reúne serviços destinados à proteção de direitos e ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade em Duque de Caxias.A comitiva também visitou o Restaurante do Povo, iniciativa voltada à segurança alimentar e ao acesso da população a refeições de qualidade por preços populares. A passagem pelo equipamento permitiu conhecer uma das ações que integram a rede de proteção social existente no município.A agenda contou ainda com um encontro institucional com representantes da administração municipal, incluindo a vice-prefeita Aline. O diálogo abordou experiências desenvolvidas pelos dois territórios e possibilidades de cooperação na formulação de ações destinadas à inclusão social, à diversidade e à garantia de direitos.Advogado e militante histórico dos direitos humanos, Marcelo Nascimento atua na área desde a década de 1990. Sua trajetória é marcada especialmente pela defesa da população LGBTQIA+ e de outros grupos historicamente atingidos pela exclusão, pela violência e pela discriminação.Marcelo foi um dos fundadores do Grupo Gay de Alagoas e também ocupou a presidência da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos, a ABGLT. Ele participou ainda da construção do programa Brasil Sem Homofobia, lançado pelo Governo Federal em 2004.

Caxias recebe representantes de Alagoas sobre políticas de direitos humanos Divulgação/Assessoria de imprensa



Atualmente, como secretário de Estado dos Direitos Humanos de Alagoas, conduz ações direcionadas à população LGBTQIA+, aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, à população negra, às pessoas em situação de rua, aos migrantes e a outros segmentos socialmente vulnerabilizados.



Também integrante da comitiva, Messias Mendonça possui uma trajetória ligada à organização do movimento LGBTQIA+ alagoano. Coordenador de Políticas LGBTI+ do estado, ele já participou do Grupo Gay de Maceió e de diferentes iniciativas de combate à violência, ao preconceito e à discriminação.



Cooperação entre os territórios



A visita reforçou a importância da cooperação entre estados e municípios para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes. O intercâmbio possibilita o compartilhamento de metodologias, projetos e estratégias que podem ser adaptados às necessidades de cada território.



Para Duque de Caxias, a presença dos gestores alagoanos também representa o reconhecimento das iniciativas desenvolvidas no município. O Complexo de Direitos Humanos vem se consolidando como um espaço de articulação de serviços, acolhimento e construção de políticas destinadas à promoção da cidadania.



A agenda reafirmou que o avanço das políticas de direitos humanos depende do diálogo permanente entre governos, equipamentos públicos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. A aproximação entre Alagoas e Duque de Caxias abre caminhos para novas parcerias e para o fortalecimento das redes de proteção voltadas à população. Atualmente, como secretário de Estado dos Direitos Humanos de Alagoas, conduz ações direcionadas à população LGBTQIA+, aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, à população negra, às pessoas em situação de rua, aos migrantes e a outros segmentos socialmente vulnerabilizados.Também integrante da comitiva, Messias Mendonça possui uma trajetória ligada à organização do movimento LGBTQIA+ alagoano. Coordenador de Políticas LGBTI+ do estado, ele já participou do Grupo Gay de Maceió e de diferentes iniciativas de combate à violência, ao preconceito e à discriminação.A visita reforçou a importância da cooperação entre estados e municípios para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes. O intercâmbio possibilita o compartilhamento de metodologias, projetos e estratégias que podem ser adaptados às necessidades de cada território.Para Duque de Caxias, a presença dos gestores alagoanos também representa o reconhecimento das iniciativas desenvolvidas no município. O Complexo de Direitos Humanos vem se consolidando como um espaço de articulação de serviços, acolhimento e construção de políticas destinadas à promoção da cidadania.A agenda reafirmou que o avanço das políticas de direitos humanos depende do diálogo permanente entre governos, equipamentos públicos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. A aproximação entre Alagoas e Duque de Caxias abre caminhos para novas parcerias e para o fortalecimento das redes de proteção voltadas à população.