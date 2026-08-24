Caxias recebe representantes de Alagoas sobre políticas de direitos humanos

Caxias recebe representantes de Alagoas sobre políticas de direitos humanosDivulgação/Assessoria de imprensa
Participaram da visita o secretário de Estado dos Direitos Humanos de Alagoas, Marcelo Nascimento, e o coordenador estadual de Políticas LGBTI+, Messias Mendonça. A iniciativa foi articulada por indicação do Grupo Arco-Íris e buscou aproximar gestores e profissionais que trabalham na promoção da cidadania e no enfrentamento às desigualdades.
Durante a programação, os representantes alagoanos conheceram a estrutura e o funcionamento do Complexo de Direitos Humanos, equipamento que reúne serviços destinados à proteção de direitos e ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade em Duque de Caxias.
A comitiva também visitou o Restaurante do Povo, iniciativa voltada à segurança alimentar e ao acesso da população a refeições de qualidade por preços populares. A passagem pelo equipamento permitiu conhecer uma das ações que integram a rede de proteção social existente no município.
A agenda contou ainda com um encontro institucional com representantes da administração municipal, incluindo a vice-prefeita Aline. O diálogo abordou experiências desenvolvidas pelos dois territórios e possibilidades de cooperação na formulação de ações destinadas à inclusão social, à diversidade e à garantia de direitos.
Trajetória na defesa dos direitos humanos
Advogado e militante histórico dos direitos humanos, Marcelo Nascimento atua na área desde a década de 1990. Sua trajetória é marcada especialmente pela defesa da população LGBTQIA+ e de outros grupos historicamente atingidos pela exclusão, pela violência e pela discriminação.
Marcelo foi um dos fundadores do Grupo Gay de Alagoas e também ocupou a presidência da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos, a ABGLT. Ele participou ainda da construção do programa Brasil Sem Homofobia, lançado pelo Governo Federal em 2004.
Atualmente, como secretário de Estado dos Direitos Humanos de Alagoas, conduz ações direcionadas à população LGBTQIA+, aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, à população negra, às pessoas em situação de rua, aos migrantes e a outros segmentos socialmente vulnerabilizados.
Também integrante da comitiva, Messias Mendonça possui uma trajetória ligada à organização do movimento LGBTQIA+ alagoano. Coordenador de Políticas LGBTI+ do estado, ele já participou do Grupo Gay de Maceió e de diferentes iniciativas de combate à violência, ao preconceito e à discriminação.
Cooperação entre os territórios
A visita reforçou a importância da cooperação entre estados e municípios para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes. O intercâmbio possibilita o compartilhamento de metodologias, projetos e estratégias que podem ser adaptados às necessidades de cada território.
Para Duque de Caxias, a presença dos gestores alagoanos também representa o reconhecimento das iniciativas desenvolvidas no município. O Complexo de Direitos Humanos vem se consolidando como um espaço de articulação de serviços, acolhimento e construção de políticas destinadas à promoção da cidadania.
A agenda reafirmou que o avanço das políticas de direitos humanos depende do diálogo permanente entre governos, equipamentos públicos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. A aproximação entre Alagoas e Duque de Caxias abre caminhos para novas parcerias e para o fortalecimento das redes de proteção voltadas à população.
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