Prefeitura de Caxias instala bloqueadores em passarelas - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias instala bloqueadores em passarelasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 26/08/2026 20:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias intensificou as ações para garantir mais segurança aos pedestres que utilizam as passarelas do município. Ao todo, foram instalados 30 bloqueadores físicos, em formato de “curral”, nas rampas de acesso em 15 passarelas da cidade, restringindo a circulação irregular de motocicletas. Os equipamentos foram distribuídos pelos distritos, sendo oito passarelas no Primeiro Distrito, quatro no Segundo e três no Terceiro. As estruturas foram projetadas para impedir a passagem de motocicletas sem comprometer a circulação de pedestres, inclusive de pessoas que utilizam cadeiras de rodas.

A circulação de motocicletas em passarelas é proibida pelo artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é considerada gravíssima e prevê multa multiplicada por três e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além de fazer cumprir a legislação de trânsito, a iniciativa tem como principal objetivo proteger a vida e a integridade dos pedestres, evitando situações de risco provocadas pela circulação irregular de motocicletas em espaços destinados exclusivamente à travessia de pessoas.

A instalação dos bloqueadores também contribui para a segurança pública. Algumas passarelas são utilizadas como rotas de fuga após a prática de delitos. Com a restrição física, a Prefeitura busca dificultar a utilização desses locais por motociclistas envolvidos em ações criminosas, fortalecendo a proteção da população e o ordenamento urbano.

Para o prefeito Netinho Reis, a prioridade é garantir que os espaços públicos sejam seguros e acessíveis para todos.

“A passarela é um espaço destinado ao pedestre e precisa ser respeitada. Estamos adotando medidas concretas para proteger a população, principalmente quem precisa atravessar essas vias diariamente. Nosso objetivo é preservar vidas, garantir acessibilidade e contribuir também para a segurança da cidade, fechando rotas que podem ser utilizadas por criminosos. Duque de Caxias precisa ter espaços públicos cada vez mais seguros para a população”, destacou o prefeito.