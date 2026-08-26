A circulação de motocicletas em passarelas é proibida pelo artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é considerada gravíssima e prevê multa multiplicada por três e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além de fazer cumprir a legislação de trânsito, a iniciativa tem como principal objetivo proteger a vida e a integridade dos pedestres, evitando situações de risco provocadas pela circulação irregular de motocicletas em espaços destinados exclusivamente à travessia de pessoas.
A instalação dos bloqueadores também contribui para a segurança pública. Algumas passarelas são utilizadas como rotas de fuga após a prática de delitos. Com a restrição física, a Prefeitura busca dificultar a utilização desses locais por motociclistas envolvidos em ações criminosas, fortalecendo a proteção da população e o ordenamento urbano.
Para o prefeito Netinho Reis, a prioridade é garantir que os espaços públicos sejam seguros e acessíveis para todos.
“A passarela é um espaço destinado ao pedestre e precisa ser respeitada. Estamos adotando medidas concretas para proteger a população, principalmente quem precisa atravessar essas vias diariamente. Nosso objetivo é preservar vidas, garantir acessibilidade e contribuir também para a segurança da cidade, fechando rotas que podem ser utilizadas por criminosos. Duque de Caxias precisa ter espaços públicos cada vez mais seguros para a população”, destacou o prefeito.
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