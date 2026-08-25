Festa Literária de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Festa Literária de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 25/08/2026 17:26

apresentador Milton Cunha será mais uma atração da festa. Duque de Caxias - Desde que começou a ser anunciada, a Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC 2026) vem gerando grande expectativa na comunidade leitora do município . Entre artistas, escritores, autores e o público apaixonado pelos livros, todos querem saber mais detalhes da festa que promete colocar a cidade no mapa dos grandes festivais literários do estado. E mais um nome de peso acaba de ser confirmado. O carnavalesco, cenógrafo, comentarista de carnaval eserá mais uma atração da festa.

Milton participará da FLIDUC compondo a mesa de conversa ‘Samba e Carnaval: Enredos, crônicas, estética e identidade’, ao lado de nomes como Antônio Gonzaga, Yasmin Menezes e Gabriel Gomes. Antônio é carnavalesco da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio. Formado em design pela PUC-Rio, projetou-se como designer de moda e comunicação visual. Yasmin e Gabriel são sambistas e diretores do Departamento Cultural da escola de samba.

Festa Literária de Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Aos poucos, grandes nomes estão sendo confirmados na programação, que será divulgada em breve. Até o momento, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Luiz Antônio Simas, Bia Bedran e vários outros já foram anunciados. A programação completa, com os horários das palestras, mesas de conversa e demais atrações, será apresentada nos próximos dias. Todas as mesas de conversa e palestras serão gratuitas e os acessos serão disponibilizados via sympla, plataforma escolhida para gestão dos ingressos. Aos poucos, grandes nomes estão sendo confirmados na programação, que será divulgada em breve. Até o momento, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Luiz Antônio Simas, Bia Bedran e vários outros já foram anunciados. A programação completa, com os horários das palestras, mesas de conversa e demais atrações, será apresentada nos próximos dias. Todas as mesas de conversa e palestras serão gratuitas e os acessos serão disponibilizados via sympla, plataforma escolhida para gestão dos ingressos.

Durante quatro dias, o Centro Cultural Oscar Niemeyer será ocupado pela literatura em diversos formatos, utilizando os principais equipamentos culturais da cidade: a Praça do Pacificador, o Teatro Raul Cortez e a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. O espaço receberá escritores, autores independentes, editoras, artistas, ilustradores, contadores de histórias, educadores, pesquisadores, estudantes, gestores públicos e milhares de visitantes.

Muito mais do que uma programação de palestras e lançamentos de livros, a FLIDUC pretende ser uma verdadeira celebração do conhecimento, da criatividade e da diversidade cultural. A literatura será apresentada como instrumento de transformação social, fortalecimento da cidadania, valorização da memória, estímulo à economia criativa e desenvolvimento humano. A festa promete ser um evento para toda a cidade e deverá reunir público variado e de todas as idades.



O evento, que acontecerá de 23 a 26 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, é uma realização da ML Produções e Camila Portes Produção de Eventos. O projeto foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), recebendo o fomento da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos do Ministério da Cultura, Governo Federal, e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Fundo Estadual de Cultura, através do Edital Literatura Do Rio ao RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.