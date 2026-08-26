Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgadosArquivo pessoal

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Igor Silva
Duque de Caxias - Uma história que começou de forma simples, com salgados vendidos a R$ 1 pelas ruas da cidade da Baixada Fluminense, se transformou em uma trajetória de empreendedorismo, união familiar e expansão. Criada em 2009, a salgaderia RF já tem seis unidades e acabou de ampliar sua presença para a Zona Sudoeste da cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Recreio.
Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgados - Arquivo pessoal
Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgadosArquivo pessoal


A história começou com Raquel Faturi, fundadora da empresa. Antes mesmo de abrir a primeira loja, ela já produzia pizzas brotinhos e vendia em uma barraca e também de porta em porta em Caxias. Em 2009, surgiu a oportunidade de alugar um ponto comercial no Jardim Redentor, em Belford Roxo, município vizinho.

"No início, o estabelecimento oferecia diversos produtos, mas o que chamou a atenção dos clientes foram os salgados vendidos a apenas R$ 1", lembra Raquel. “Foi quando surgiu a necessidade de abrir mão de tudo e focar somente no salgado”.

A partir daí, o negócio passou a ser reconhecido na região justamente pela proposta de oferecer salgados a preço acessível. O que começou em uma pequena loja, ganhou estrutura, clientela e novos investimentos. A família construiu a própria fábrica e, posteriormente, iniciou o projeto de expansão das unidades. A meta é chegar a dez lojas nos próximos dois anos.
Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgados - Arquivo pessoal
Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgadosArquivo pessoal


Hoje, Raquel divide a administração do negócio com os filhos Igor Faturi, João Faturi e Enzo Faturi.

"Nossa trajetória mostra como pequenos negócios podem encontrar na Baixada Fluminense terreno fértil para crescer, gerar oportunidades e construir histórias de sucesso a partir de iniciativas familiares", conta Igor.
Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgados - Divulgação/Reprodução Instagram
Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgadosDivulgação/Reprodução Instagram
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Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgados
Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgados
Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgados
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