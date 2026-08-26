Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgados - Arquivo pessoal

Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgadosArquivo pessoal

Publicado 26/08/2026 21:23 | Atualizado 26/08/2026 21:37

Duque de Caxias - Uma história que começou de forma simples, com salgados vendidos a R$ 1 pelas ruas da cidade da Baixada Fluminense, se transformou em uma trajetória de empreendedorismo, união familiar e expansão. Criada em 2009, a salgaderia RF já tem seis unidades e acabou de ampliar sua presença para a Zona Sudoeste da cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Recreio.

Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgados Arquivo pessoal



A história começou com Raquel Faturi, fundadora da empresa. Antes mesmo de abrir a primeira loja, ela já produzia pizzas brotinhos e vendia em uma barraca e também de porta em porta em Caxias. Em 2009, surgiu a oportunidade de alugar um ponto comercial no Jardim Redentor, em Belford Roxo, município vizinho.



"No início, o estabelecimento oferecia diversos produtos, mas o que chamou a atenção dos clientes foram os salgados vendidos a apenas R$ 1", lembra Raquel. “Foi quando surgiu a necessidade de abrir mão de tudo e focar somente no salgado”.



A partir daí, o negócio passou a ser reconhecido na região justamente pela proposta de oferecer salgados a preço acessível. O que começou em uma pequena loja, ganhou estrutura, clientela e novos investimentos. A família construiu a própria fábrica e, posteriormente, iniciou o projeto de expansão das unidades. A meta é chegar a dez lojas nos próximos dois anos. A história começou com Raquel Faturi, fundadora da empresa. Antes mesmo de abrir a primeira loja, ela já produzia pizzas brotinhos e vendia em uma barraca e também de porta em porta em Caxias. Em 2009, surgiu a oportunidade de alugar um ponto comercial no Jardim Redentor, em Belford Roxo, município vizinho."No início, o estabelecimento oferecia diversos produtos, mas o que chamou a atenção dos clientes foram os salgados vendidos a apenas R$ 1", lembra Raquel. “Foi quando surgiu a necessidade de abrir mão de tudo e focar somente no salgado”.A partir daí, o negócio passou a ser reconhecido na região justamente pela proposta de oferecer salgados a preço acessível. O que começou em uma pequena loja, ganhou estrutura, clientela e novos investimentos. A família construiu a própria fábrica e, posteriormente, iniciou o projeto de expansão das unidades. A meta é chegar a dez lojas nos próximos dois anos.

Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgados Arquivo pessoal



Hoje, Raquel divide a administração do negócio com os filhos Igor Faturi, João Faturi e Enzo Faturi.



"Nossa trajetória mostra como pequenos negócios podem encontrar na Baixada Fluminense terreno fértil para crescer, gerar oportunidades e construir histórias de sucesso a partir de iniciativas familiares", conta Igor. Hoje, Raquel divide a administração do negócio com os filhos Igor Faturi, João Faturi e Enzo Faturi."Nossa trajetória mostra como pequenos negócios podem encontrar naterreno fértil para crescer, gerar oportunidades e construir histórias de sucesso a partir de iniciativas familiares", conta Igor.

Família da Baixada transforma sonho em rede de lojas de salgados Divulgação/Reprodução Instagram