Cantora caxiense Donna Dona faz estreia do primeiro EP autoralDivulgação/Assessoria de imprensa
A nova música explora temas como autonomia, identidade e escolhas que redefinem caminhos. Musicalmente, o projeto traduz a essência de Donna Dona, que transita com naturalidade e extrema sensibilidade entre a MPB, o jazz, o R&B e o pop, sempre com uma forte carga de teatralidade. Com uma voz marcante que evoca as grandes divas, a cantora de Caxias traz uma narrativa potente sobre empoderamento e protagonismo feminino. O novo trabalho promete consolidá-la como uma das vozes mais autênticas e necessárias da nova cena musical fluminense.
O talento da artista não é novidade nos bastidores da música brasileira. A singularidade de seu timbre e a força de sua interpretação já chamaram a atenção do mestre Ivan Lins, com quem Donna Dona gravou a canção “Lembra de Mim” em estúdio.
Faça o pré-save de "grandona" e ouça "Presente”
Enquanto o público conta os dias para "grandona" chegar ao mundo, o pré-save já pode ser feito através do link disponibilizado na bio do Instagram da artista.
Para quem deseja mergulhar desde já no universo de Donna Dona, vale conferir o single "Presente", que já está disponível para audição nas plataformas. A faixa é a porta de entrada perfeita para conhecer essa voz arrebatadora da Baixada, que carrega o frescor da nova música urbana sem perder a sofisticação e o peso das grandes cantoras da nossa MPB.
Link para pré-save aqui.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.