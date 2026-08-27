Prefeitura de Caxias oferece serviços gratuitos para saúde dos pets - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias oferece serviços gratuitos para saúde dos petsDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 27/08/2026 19:07

Este ano, a Secretaria Municipal de Proteção Animal passou por uma reforma para oferecer um atendimento ainda melhor aos tutores, aos protetores e aos animais do município. O espaço teve as áreas internas e externas revitalizadas, com áreas específicas para gatos e cães, além da criação de um espaço exclusivo para banho gratuito dos pets. O serviço pode ser utilizado uma vez por mês por animal, mas é necessário agendar.



A Secretaria também disponibiliza serviços de castração, de microchipagem e de vacinação antirrábica. Quando acionadas, as equipes realizam resgates e fiscalizam denúncias de abandono e de maus-tratos contra animais.



A vacinação antirrábica e a microchipagem estão disponíveis na sede da Secretaria e nos Castramóveis, sem necessidade de agendamento. O atendimento é realizado por ordem de chegada. Para realizar a castração, é necessário fazer o agendamento. O tutor deve acessar a plataforma Colab, disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS, fazer o download do aplicativo e realizar o cadastro.

Os Castramóveis são itinerantes e circulam pelos quatro distritos do município. Para saber onde o veículo estará estacionado, consulte o Instagram da Secretaria Municipal de Proteção Animal: @smpa.dc. Entre julho de 2025 e julho de 2026, já foram realizadas mais de 15 mil castrações de cães e gatos.

Para realizar a cirurgia de castração, os animais devem atender aos seguintes requisitos:



* Jejum mínimo de 12 horas para alimentos sólidos e líquidos;

* Peso entre 3 kg e 15 kg;

* Idade mínima de 6 meses e máxima de 5 anos;

* Cães braquicefálicos, de focinho achatado, não podem ser castrados nas unidades móveis;

* Cães de raça ou mestiços não são atendidos pelo serviço;

* Os animais devem estar livres de pulgas e carrapatos.



No dia do procedimento, o(a) tutor(a) deve levar



* roupa cirúrgica;

* colar elizabetano;

* três tapetes higiênicos.



Os animais que estão abrigados na Secretaria estão disponíveis para adoção responsável. Os interessados devem apresentar os documentos pessoais necessários para realizar a adoção.



Os pets com mais de seis meses de idade já são entregues castrados, vermifugados e vacinados contra a raiva. No momento da adoção, os animais também recebem o microchip de identificação.



SERVIÇO



Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Endereço da sede: Avenida República do Paraguai, LT 03, Vila Sarapuí, Duque de Caxias/RJ.