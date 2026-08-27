Prefeitura de Caxias oferece serviços gratuitos para saúde dos petsDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A Secretaria também disponibiliza serviços de castração, de microchipagem e de vacinação antirrábica. Quando acionadas, as equipes realizam resgates e fiscalizam denúncias de abandono e de maus-tratos contra animais.
A vacinação antirrábica e a microchipagem estão disponíveis na sede da Secretaria e nos Castramóveis, sem necessidade de agendamento. O atendimento é realizado por ordem de chegada. Para realizar a castração, é necessário fazer o agendamento. O tutor deve acessar a plataforma Colab, disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS, fazer o download do aplicativo e realizar o cadastro.
* Jejum mínimo de 12 horas para alimentos sólidos e líquidos;
* Peso entre 3 kg e 15 kg;
* Idade mínima de 6 meses e máxima de 5 anos;
* Cães braquicefálicos, de focinho achatado, não podem ser castrados nas unidades móveis;
* Cães de raça ou mestiços não são atendidos pelo serviço;
* Os animais devem estar livres de pulgas e carrapatos.
No dia do procedimento, o(a) tutor(a) deve levar
* roupa cirúrgica;
* colar elizabetano;
* três tapetes higiênicos.
Os animais que estão abrigados na Secretaria estão disponíveis para adoção responsável. Os interessados devem apresentar os documentos pessoais necessários para realizar a adoção.
Os pets com mais de seis meses de idade já são entregues castrados, vermifugados e vacinados contra a raiva. No momento da adoção, os animais também recebem o microchip de identificação.
SERVIÇO
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Endereço da sede: Avenida República do Paraguai, LT 03, Vila Sarapuí, Duque de Caxias/RJ.
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