Bairros de Caxias ganham reforço da Força Municipal - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Bairros de Caxias ganham reforço da Força MunicipalDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 27/08/2026 18:58

Os agentes, que utilizam uniforme com blusa amarela, calça azul-marinho e boina preta, estão cada vez mais presentes nas ruas de Duque de Caxias. O trabalho começou no Centro Comercial, seguido por Sarapuí e Vila Leopoldina, Chacrinha e, agora, Laguna e Dourados e Itatiaia.



Até setembro, as ruas dos três primeiros distritos contarão com 600 agentes da Força Municipal em patrulhamento. No Quarto Distrito, o policiamento será reforçado por policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).

Bairros de Caxias ganham reforço da Força Municipal Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O perfil de atuação da Guarda Civil Municipal começou a mudar em 2025, quando a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a lei que autorizou o uso de armamento letal, posteriormente sancionada pelo prefeito Netinho Reis. A criação da Guarda Civil Municipal Armada tem respaldo na Constituição Federal, na Constituição Estadual e no Estatuto Geral das Guardas Municipais.



O objetivo da Guarda Municipal Armada é realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo, com atuação principalmente nos crimes que mais impactam a sensação de segurança da população, como roubos de rua, de celulares, veículos e cargas. Dessa forma, os policiais militares podem ser direcionados para outras ações de combate à criminalidade como tráfico de drogas e roubo de cargas.



A segurança pública, no entanto, não se resume ao investimento na contratação, capacitação e treinamento do efetivo da Força Municipal. O município também amplia o uso da tecnologia para aumentar a área monitorada.

Bairros de Caxias ganham reforço da Força Municipal Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Por isso, o prefeito Netinho Reis tem investido na instalação de câmeras de vigilância equipadas com Inteligência Artificial (IA) nos quatro distritos. Os equipamentos possuem recursos como reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. As imagens captadas são encaminhadas ao Centro de Monitoramento Smart Duque, onde os operadores recebem alertas automáticos quando é identificada alguma irregularidade em um veículo ou uma pessoa procurada pela Justiça.



Além disso, a cooperação entre União, Estado e Município é considerada fundamental para prevenir a criminalidade e proteger a população. O prefeito Netinho Reis defende a integração entre as forças de segurança e realiza reuniões periódicas para planejar ações conjuntas de combate ao crime em Duque de Caxias.