Bairros de Caxias ganham reforço da Força MunicipalDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

I
Igor Silva
Duque de Caxias - Entrou em operação, na noite desta terça-feira, 25 de agosto, o patrulhamento com agentes da Força Municipal em mais um ponto do Primeiro Distrito. Integrantes da Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal, começaram a circular pelas ruas do bairro Laguna e Dourados. O próximo bairro a receber o reforço será Itatiaia, também no Primeiro Distrito.
Os agentes, que utilizam uniforme com blusa amarela, calça azul-marinho e boina preta, estão cada vez mais presentes nas ruas de Duque de Caxias. O trabalho começou no Centro Comercial, seguido por Sarapuí e Vila Leopoldina, Chacrinha e, agora, Laguna e Dourados e Itatiaia.

Até setembro, as ruas dos três primeiros distritos contarão com 600 agentes da Força Municipal em patrulhamento. No Quarto Distrito, o policiamento será reforçado por policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).
Bairros de Caxias ganham reforço da Força Municipal - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Bairros de Caxias ganham reforço da Força MunicipalDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O perfil de atuação da Guarda Civil Municipal começou a mudar em 2025, quando a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a lei que autorizou o uso de armamento letal, posteriormente sancionada pelo prefeito Netinho Reis. A criação da Guarda Civil Municipal Armada tem respaldo na Constituição Federal, na Constituição Estadual e no Estatuto Geral das Guardas Municipais.

O objetivo da Guarda Municipal Armada é realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo, com atuação principalmente nos crimes que mais impactam a sensação de segurança da população, como roubos de rua, de celulares, veículos e cargas. Dessa forma, os policiais militares podem ser direcionados para outras ações de combate à criminalidade como tráfico de drogas e roubo de cargas.

A segurança pública, no entanto, não se resume ao investimento na contratação, capacitação e treinamento do efetivo da Força Municipal. O município também amplia o uso da tecnologia para aumentar a área monitorada.
Bairros de Caxias ganham reforço da Força Municipal - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Bairros de Caxias ganham reforço da Força MunicipalDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Por isso, o prefeito Netinho Reis tem investido na instalação de câmeras de vigilância equipadas com Inteligência Artificial (IA) nos quatro distritos. Os equipamentos possuem recursos como reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. As imagens captadas são encaminhadas ao Centro de Monitoramento Smart Duque, onde os operadores recebem alertas automáticos quando é identificada alguma irregularidade em um veículo ou uma pessoa procurada pela Justiça.

Além disso, a cooperação entre União, Estado e Município é considerada fundamental para prevenir a criminalidade e proteger a população. O prefeito Netinho Reis defende a integração entre as forças de segurança e realiza reuniões periódicas para planejar ações conjuntas de combate ao crime em Duque de Caxias.
fotogaleria
Bairros de Caxias ganham reforço da Força Municipal
Bairros de Caxias ganham reforço da Força Municipal
Bairros de Caxias ganham reforço da Força Municipal