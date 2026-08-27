Milton Cunha - Divulgação/Assessoria de imprensa

Milton CunhaDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 27/08/2026 19:27

A conversa terá a participação de Milton Cunha, carnavalesco, comentarista e doutor, reconhecido por sua trajetória dedicada ao carnaval e à cultura brasileira. Ao lado dele estarão o carnavalesco da Grande Rio, Antônio Gonzaga, e os diretores do Departamento Cultural da escola, Yasmin Menezes e Gabriel Gomes. O encontro pretende discutir o carnaval para além do espetáculo, abordando suas narrativas, estética, memória, identidade e importância como manifestação cultural.

“Quando pensamos a FLIDUC, queríamos justamente promover encontros entre diferentes linguagens e mostrar que a literatura está presente em diversas formas de contar histórias. O carnaval tem enredo, poesia, crônica, memória e identidade. Ter Milton Cunha e representantes da Grande Rio nessa conversa traduz muito bem essa proposta”, destaca Marcio Lopes, da ML Produções, responsável pela organização e curadoria da Festa.

Além da mesa dedicada ao carnaval, a FLIDUC terá uma programação plural, com nomes como Conceição Evaristo, Bia Bedran, Silvio Guidane, Djamila Ribeiro, Leonardo Bruno e Clóvis Monteiro. A Festa terá ainda a escritora Ana Maria Gonçalves como homenageada e ocupará espaços como a Praça do Pacificador, o Teatro Municipal Raul Cortez e a Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola.