Chuvas de verão: Caxias se prepara com Plano de Contingência - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Chuvas de verão: Caxias se prepara com Plano de ContingênciaArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 28/08/2026 20:47

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias sediou, em 27 de agosto, a reunião para apresentação do Plano de Contingência para os Riscos Relacionados às Fortes Precipitações Pluviométricas – Verão 2026/2027. A iniciativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Defesa Civil em parceria com a Secretaria Municipal de Articulação Institucional.



O Plano de Contingência é um conjunto de procedimentos e ações previsto para prevenir acidente ou desastre específico ou para atender emergência dele decorrente. Em Duque de Caxias, ele abrange: chuvas intensas, deslizamentos, inundações, enxurradas, alagamentos, vendaval e onda de calor.



A secretária de Defesa Civil, Kaline Soares Marcelino, o subsecretário Dénison Cosme, o meteorologista Anselmo de Souza Pontes, e a geóloga Rúbia Nascimento de Oliveira comentaram as ações de planejamento e de preparação para o período de maior incidência de chuvas, com ênfase na proteção da população, na atuação integrada dos órgãos públicos e na redução de riscos em áreas mais vulneráveis.



A validade do Plano de Contingência compreende o período de 15 de setembro até 30 de abril de 2027 em que há a intensificação dos efeitos causados pelo El Niño, porém, suas ações serão efetivadas em qualquer momento que se faça necessário.



O encontro destacou a importância da participação da sociedade e da articulação entre os diferentes setores da administração municipal, a fim de assegurar respostas mais ágeis e eficazes em situações de emergência, assim como, a existência de um sistema de alerta e alarme sonora, sendo 18 sirenes localizadas no município, e os pontos de apoio que, no momento, são 66 unidades escolares municipais, 21 estaduais e 10 igrejas.



A vice-prefeita Aline do Aureo falou da importância da participação popular na prevenção de desastres e da ação conjunta entre as secretarias municipais.

“O El Niño está chegando e nós precisamos estar preparados para acolher a população. Hoje, conseguimos aglutinar mais pastas do município para que cada uma compreendesse que também faz parte do processo”, disse ela.



A secretária de Defesa Civil, Kaline Soares Marcelino, ressaltou os avanços da pasta desde janeiro de 2025 até o momento.

“Em relação aos 92 municípios, Duque de Caxias é dos mais preparados para o enfrentamento dos desastres naturais e tecnológicos, muito em conta do crescimento da nossa secretaria com a implantação de equipe técnica, aumento da frota e capacitação permanente aos agentes”.



A equipe da Defesa Civil ressaltou a presença dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) que é um grupo formado dentro das comunidades para atuar nas ações. Para isso, voluntários são capacitados para identificar os riscos, podendo auxiliar em caso de ocorrência de acidentes ou desastres.



No final do encontro, os servidores da Defesa Civil reiteraram que o planejamento antecipado e a atuação coordenada do poder público são fundamentais para que Duque de Caxias esteja mais preparada para enfrentar os desafios do período de chuvas.