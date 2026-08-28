A abertura acontece a partir das 9h, com concentração dos participantes às 7h, na Rodoviária Plínio Casado. O desfile seguirá da Praça do Relógio até a Praça do Pacificador, no Centro. Além dos estudantes, participam da programação representantes das Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Força Municipal Armada. O retorno dos desfiles promete movimentar as ruas de Duque de Caxias e marcar as comemorações pelo Dia da Independência do Brasil.
Após a abertura no Primeiro Distrito, a programação chega ao Segundo Distrito no dia 2 de setembro. A concentração será na Avenida Jornalista Moacir Padilha, na Praça do Rotary, com o desfile seguindo em direção à Praça da Prefeitura. No Terceiro Distrito, o desfile acontece no dia 4 de setembro, na Avenida Automóvel Clube, próximo à Praça da Equitativa, com o percurso pela pista sentido Taquara.
O encerramento da programação será no Dia da Independência, 7 de setembro, no Quarto Distrito. Em Xerém, o desfile será realizado na Rua Nóbrega Ribeiro, próximo à 61ª DP, seguindo pela pista sentido Posto de Saúde de Xerém.
SERVIÇO 1º Distrito – Abertura 30 de agosto (domingo) Concentração: 7h Desfile: 9h Concentração: Rodoviária Plínio Casado Percurso: Praça do Relógio até a Praça do Pacificador
2º Distrito 02 de setembro (quarta-feira) Concentração: 07h Desfile: 09h Concentração: em frente a concentração da PM Percurso: Avenida Jornalista Moacyr Padilha, começa na Praça do Minas (Praça do Rotary)
3º Distrito 04 de setembro (sexta-feira) Concentração: 07h Concentração: Avenida Automóvel Clube, pista sentido Taquara, em frente ao Miragem Club Desfile: 09h Percurso: Avenida Automóvel Clube, começa pouco antes da Praça Equitativa
4º Distrito 07 de setembro (segunda-feira) Concentração: Rua Nóbrega Ribeiro próxima a delegacia de Xerém, 61DP Concentração: 07h Desfile: 09h Desfile: Será na Rua Nóbrega Ribeiro começando na Praça da Antiga Secretaria de Agricultura
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