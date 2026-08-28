Caxias retoma desfiles cívico-militares a partir deste domingo, 30 - Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias retoma desfiles cívico-militares a partir deste domingo, 30Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 28/08/2026 20:41 | Atualizado 28/08/2026 20:42

desfiles cívico-militares. A programação será retomada neste domingo (30/08), no Primeiro Distrito, e seguirá por diferentes regiões da cidade até o dia 7 de setembro, reunindo estudantes das redes municipal e particular de ensino, militares e representantes das forças de segurança. Duque de Caxias - Duque de Caxias volta a celebrar a Independência do Brasil com seus tradicionais

A abertura acontece a partir das 9h, com concentração dos participantes às 7h, na Rodoviária Plínio Casado. O desfile seguirá da Praça do Relógio até a Praça do Pacificador, no Centro. Além dos estudantes, participam da programação representantes das Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Força Municipal Armada. O retorno dos desfiles promete movimentar as ruas de Duque de Caxias e marcar as comemorações pelo Dia da Independência do Brasil.

Após a abertura no Primeiro Distrito, a programação chega ao Segundo Distrito no dia 2 de setembro. A concentração será na Avenida Jornalista Moacir Padilha, na Praça do Rotary, com o desfile seguindo em direção à Praça da Prefeitura. No Terceiro Distrito, o desfile acontece no dia 4 de setembro, na Avenida Automóvel Clube, próximo à Praça da Equitativa, com o percurso pela pista sentido Taquara.

O encerramento da programação será no Dia da Independência, 7 de setembro, no Quarto Distrito. Em Xerém, o desfile será realizado na Rua Nóbrega Ribeiro, próximo à 61ª DP, seguindo pela pista sentido Posto de Saúde de Xerém.

SERVIÇO

1º Distrito – Abertura

30 de agosto (domingo)

Concentração: 7h

Desfile: 9h

Concentração: Rodoviária Plínio Casado

Percurso: Praça do Relógio até a Praça do Pacificador

2º Distrito

02 de setembro (quarta-feira)

Concentração: 07h

Desfile: 09h

Concentração: em frente a concentração da PM

Percurso: Avenida Jornalista Moacyr Padilha, começa na Praça do Minas (Praça do Rotary)

3º Distrito

04 de setembro (sexta-feira)

Concentração: 07h

Concentração: Avenida Automóvel Clube, pista sentido Taquara, em frente ao Miragem Club

Desfile: 09h

Percurso: Avenida Automóvel Clube, começa pouco antes da Praça Equitativa

4º Distrito

07 de setembro (segunda-feira)

Concentração: Rua Nóbrega Ribeiro próxima a delegacia de Xerém, 61DP

Concentração: 07h

Desfile: 09h

Desfile: Será na Rua Nóbrega Ribeiro começando na Praça da Antiga Secretaria de Agricultura