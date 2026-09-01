Duque de Caxias registra redução nos índices de criminalidade - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias registra redução nos índices de criminalidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 01/09/2026 20:55





A política integrada de Segurança Pública implementada pela Prefeitura de Duque de Caxias, com investimentos em pessoal, a contratação de novos guardas municipais, a criação da Força Municipal Armada, parcerias com o Governo Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Governo do Estado, as polícias Militar e Civil e outros municípios, além da ampliação da vigilância eletrônica, tem contribuído para que a redução da criminalidade se torne uma realidade no município. Duque de Caxias - Duque de Caxias voltou a registrar redução nos índices de criminalidade. Na comparação entre agosto deste ano e o mesmo período de 2025, os dados apontam queda de 63,8% nos roubos de carga, 36,7% nos roubos de veículos e 27% nos roubos de rua.A política integrada de Segurança Pública implementada pela Prefeitura de Duque de Caxias, com investimentos em pessoal, a contratação de novos guardas municipais, a criação da, parcerias com o Governo Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Governo do Estado, as polícias Militar e Civil e outros municípios, além da ampliação da vigilância eletrônica, tem contribuído para que a redução da criminalidade se torne uma realidade no município.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, continua trabalhando para garantir a cidade cada vez mais segura para o caxiense.

“O trabalho não para. Estamos investindo na preparação da nossa Força Municipal, em mais equipamentos, tecnologia e integração com as forças de segurança. O objetivo é um só: ter cada vez mais segurança nas ruas e fazer de Duque de Caxias uma cidade onde as famílias possam viver com mais tranquilidade”, disse.



Em setembro, a Força Municipal deverá alcançar 600 agentes nas ruas, distribuídos pelos primeiro, segundo e terceiro distritos. No quarto distrito, o reforço da segurança será realizado por policiais militares por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).



Além da ampliação do efetivo, a frota da Guarda Civil Municipal também foi renovada e ampliada, com a aquisição de 50 novos veículos e 40 motocicletas, proporcionando mais mobilidade e capacidade de resposta às equipes que atuam nas ruas.



A vigilância eletrônica segue em expansão. Neste mês de setembro, o município vai ultrapassar o número de mil câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA). O sistema permite o reconhecimento facial e a leitura de placas de veículos, emitindo alertas aos agentes que trabalham no Centro de Monitoramento Smart Duque quando há a identificação de pessoas procuradas pela Justiça ou de veículos com irregularidades, roubados, furtados ou clonados.



Quando necessário, as forças de segurança são imediatamente acionadas para o atendimento das ocorrências, fortalecendo a integração entre os órgãos e ampliando a capacidade de resposta no combate à criminalidade em Duque de Caxias.