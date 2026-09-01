Duque de Caxias registra redução nos índices de criminalidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A política integrada de Segurança Pública implementada pela Prefeitura de Duque de Caxias, com investimentos em pessoal, a contratação de novos guardas municipais, a criação da Força Municipal Armada, parcerias com o Governo Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Governo do Estado, as polícias Militar e Civil e outros municípios, além da ampliação da vigilância eletrônica, tem contribuído para que a redução da criminalidade se torne uma realidade no município.
Em setembro, a Força Municipal deverá alcançar 600 agentes nas ruas, distribuídos pelos primeiro, segundo e terceiro distritos. No quarto distrito, o reforço da segurança será realizado por policiais militares por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).
Além da ampliação do efetivo, a frota da Guarda Civil Municipal também foi renovada e ampliada, com a aquisição de 50 novos veículos e 40 motocicletas, proporcionando mais mobilidade e capacidade de resposta às equipes que atuam nas ruas.
A vigilância eletrônica segue em expansão. Neste mês de setembro, o município vai ultrapassar o número de mil câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA). O sistema permite o reconhecimento facial e a leitura de placas de veículos, emitindo alertas aos agentes que trabalham no Centro de Monitoramento Smart Duque quando há a identificação de pessoas procuradas pela Justiça ou de veículos com irregularidades, roubados, furtados ou clonados.
Quando necessário, as forças de segurança são imediatamente acionadas para o atendimento das ocorrências, fortalecendo a integração entre os órgãos e ampliando a capacidade de resposta no combate à criminalidade em Duque de Caxias.
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