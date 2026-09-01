Festa Literária de Duque de Caxias confirma novos participantes - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Festa Literária de Duque de Caxias confirma novos participantesDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 01/09/2026 20:45





Igor Pires é um desses nomes. Um dos autores de ficção e poesia mais lidos e vendidos do Brasil na atualidade. Entre suas obras, destaque para ‘Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente’. Suas produções abordam vulnerabilidade, términos, relacionamentos contemporâneos e pautas LGBTQIAPN+. Outra presença confirmada é a do escritor Gê Coelho. Gê é historiador, filósofo, ativista político e pesquisador do protagonismo social e econômico das favelas no Brasil. Cria da periferia do Rio de Janeiro, é autor do livro ‘Favelismo: A revolução que vem das favelas’. Duque de Caxias - A FLIDUC 2026 promete ser um grande encontro dedicado aos livros, à literatura, à cultura, à educação e à formação de leitores. A Festa Literária de Duque de Caxias acontecerá de 23 a 26 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, no coração da cidade da Baixada Fluminense. Nessa segunda-feira, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias divulgou mais uma lista com grandes nomes confirmados na programação. Igor Pires é um desses nomes. Um dos autores de ficção e poesia mais lidos e vendidos do Brasil na atualidade. Entre suas obras, destaque para ‘Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente’. Suas produções abordam vulnerabilidade, términos, relacionamentos contemporâneos e. Outra presença confirmada é a do escritor Gê Coelho. Gê é historiador, filósofo, ativista político e pesquisador do protagonismo social e econômico das favelas no Brasil. Cria da periferia do Rio de Janeiro, é autor do livro ‘Favelismo: A revolução que vem das favelas’.

Já o estilista Luiz de Freitas, considerado o ‘rei da moda masculina’ no Brasil e um dos pioneiros da alta-costura independente no país, foi o primeiro estilista negro a ganhar projeção internacional no mercado nacional de moda. Outro nome é o da escritora e jornalista Karla Monteiro, que estará na FLIDUC para lançar o livro ‘Brizola’. Atualmente, ela colabora para veículos de jornalismo narrativo e literário.



Outros nomes de peso são os seguintes: a pós-doutora em História, com ênfase em Relações de Poder e Cultura, Profa. Dra. Tânia Amaro, que é diretora do Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias, onde supervisiona atividades de preservação do acervo e pesquisa; Nielson Bezerra é autor de 14 livros, pós-doutor em História Diáspora Africana, coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias (PPGECC/UERJ); Fabrício Gaspar é Procurador Geral do Município de Duque de Caxias, advogado, professor e escritor; Sidney Oliveira é presidente da Academia Duque-Caxiense de Letras e Artes, e escritor com cinco obras publicadas.



Muito mais do que uma programação de palestras e de lançamentos de livros, a FLIDUC pretende ser uma verdadeira celebração do conhecimento, criatividade e diversidade cultural. A festa pretende reunir público variado e de todas as idades. O evento é uma realização da ML Produções e Camila Portes Produção de Eventos. O projeto foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), recebendo o fomento da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos do Ministério da Cultura, governo federal, e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Fundo Estadual de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.