Prefeitura de Caxias inaugura novas Clínicas da Família - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias inaugura novas Clínicas da FamíliaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 31/08/2026 21:45

A Clínica da Família faz parte do projeto da Prefeitura de Duque de Caxias que visa atingir 100% de cobertura de saúde nos quatro distritos, por intermédio da expansão dos serviços da rede de Atenção Primária.



“Feliz por fazer a entrega dessas duas Clínicas da Família, no primeiro e no terceiro Distrito. Com as unidades de Sarapuí e Nova Campinas chegamos ao total de 28 unidades entregues e milhares de pessoas beneficiadas. São dezenas de equipes e agentes de saúde preparados, prontos para ampliar ainda mais o atendimento, por todos os distritos!”, destacou o prefeito Netinho Reis.

A Clínica da Família Sarapuí conta com sete equipes e com capacidade de atender 24.500 pessoas/mês. Já a unidade de Nova Campinas tem capacidade para atender 17.500 pessoas/mês e conta com cinco equipes de agentes comunitários, que atuarão diretamente nas visitas aos moradores da região.

As unidades contam com estrutura moderna e ambientes totalmente climatizados, com consultórios - incluindo ginecologia e odontologia, salas de vacina, procedimentos, curativos, farmácia, reunião, além de setor administrativo e sistema de regulação. As estruturas também contam com Academia de Saúde ao ar livre.



• Clínica da Família Sarapuí: Av. Chopin, nº 307 A – Sarapuí.



• Clínica da Família Nova Campinas: Rua Seis, s/n. (Esquina com a Rua A e Rua G), Nova Campinas.