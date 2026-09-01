Festival Caxias Fashion terá segunda edição este ano - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Festival Caxias Fashion terá segunda edição este anoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 01/09/2026 21:03

Mais do que um evento de moda, o Caxias Fashion é um espaço de encontro, visibilidade e valorização de quem cria e empreende no território. A proposta é conectar moda, cultura, arte, sustentabilidade e empreendedorismo, abrindo espaço para estilistas, artesãos, artistas, empreendedores, produtores culturais e novos talentos apresentarem seus trabalhos e ampliarem suas conexões.



Na edição anterior, o público acompanhou desfiles, feira de empreendedorismo local, oficinas de artes, crochê e macramê, além de painéis sobre empreendedorismo, inclusão, cotas raciais, inteligência emocional e outros temas contemporâneos, reunindo convidados e profissionais de diferentes áreas.



Em 2026, o festival amplia essa experiência e reforça seu compromisso com o fortalecimento da economia criativa da Baixada Fluminense, reconhecendo a moda também como expressão de identidade, de pertencimento, de geração de oportunidades e de desenvolvimento local.

Durante quatro dias, o público poderá conhecer diferentes expressões da criatividade da região e participar gratuitamente de uma programação pensada para aproximar pessoas, ideias, negócios e cultura. O Festival Caxias Fashion 2026 reafirma, assim, a potência criativa da Baixada Fluminense e contribui para posicionar Duque de Caxias como território de moda, cultura, empreendedorismo e economia criativa.



O FCF26 é produzido pela Pop Show Produções e Eventos, projeto cultural realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do governo federal, do Ministério da Cultura, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O evento conta também com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT/DC).



SERVIÇO



Festival Caxias Fashion 2026 – FCF26



Data: de 10 a 13 de setembro de 2026



Horário: das 14h às 22h



Local: Caxias Shopping – Estacionamento B, Entrada Principal



Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Parque Duque – Duque de Caxias/RJ



Entrada: Gratuita e aberta ao público.