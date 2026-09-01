Festival Caxias Fashion terá segunda edição este anoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Depois do sucesso da edição de 2025, o Festival Caxias Fashion retorna em 2026 com uma programação ainda mais diversificada, reunindo desfiles de moda, feira de empreendedorismo, oficinas, painéis de debate, manifestações artísticas, cultura e experiências criativas.
Na edição anterior, o público acompanhou desfiles, feira de empreendedorismo local, oficinas de artes, crochê e macramê, além de painéis sobre empreendedorismo, inclusão, cotas raciais, inteligência emocional e outros temas contemporâneos, reunindo convidados e profissionais de diferentes áreas.
Em 2026, o festival amplia essa experiência e reforça seu compromisso com o fortalecimento da economia criativa da Baixada Fluminense, reconhecendo a moda também como expressão de identidade, de pertencimento, de geração de oportunidades e de desenvolvimento local.
O FCF26 é produzido pela Pop Show Produções e Eventos, projeto cultural realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do governo federal, do Ministério da Cultura, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O evento conta também com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT/DC).
SERVIÇO
Festival Caxias Fashion 2026 – FCF26
Data: de 10 a 13 de setembro de 2026
Horário: das 14h às 22h
Local: Caxias Shopping – Estacionamento B, Entrada Principal
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Parque Duque – Duque de Caxias/RJ
Entrada: Gratuita e aberta ao público.
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