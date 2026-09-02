Bairro em Caxias recebe reforço de policiamento do Segurança PresenteDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O programa prioriza o contato direto com comerciantes, moradores e pedestres, ouvindo as demandas da comunidade e atuando de forma preventiva para evitar a ocorrência de crimes.
Além dos patrulhamentos ostensivo e preventivo, o efetivo do Segurança Presente conta com o apoio de assistentes sociais para realizar abordagens a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O trabalho inclui o acolhimento e o encaminhamento dessas pessoas aos serviços adequados para que possam receber assistência.
As ações são realizadas por policiais militares da ativa, da reserva e de férias, por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS), ampliando a capacidade operacional do policiamento. O RAS permite que policiais militares exerçam, de forma voluntária e remunerada, atividades extras durante os períodos de folga ou férias.
Em abril deste ano, o governo do estado transferiu a gestão da Operação Segurança Presente para a Secretaria de Polícia Militar, fortalecendo a integração das ações de segurança pública e ampliando a presença policial nas regiões atendidas.
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