Bairro em Caxias recebe reforço de policiamento do Segurança Presente - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Bairro em Caxias recebe reforço de policiamento do Segurança PresenteDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 02/09/2026 21:06





O programa prioriza o contato direto com comerciantes, moradores e pedestres, ouvindo as demandas da comunidade e atuando de forma preventiva para evitar a ocorrência de crimes. Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o governo do estado, por meio da Polícia Militar e do Comando de Policiamento da Operação Segurança Presente, CPOSP, reforça a segurança na Vila Maria Helena com a implantação do programa de policiamento de proximidade Segurança Presente. O programa prioriza o contato direto com comerciantes, moradores e pedestres, ouvindo as demandas da comunidade e atuando de forma preventiva para evitar a ocorrência de crimes.

A unidade do Segurança Presente na Vila Maria Helena é uma extensão da base de Santa Cruz da Serra. O município também conta com uma base na Vila São Luiz, com extensão do programa no bairro Doutor Laureano.



Além dos patrulhamentos ostensivo e preventivo, o efetivo do Segurança Presente conta com o apoio de assistentes sociais para realizar abordagens a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O trabalho inclui o acolhimento e o encaminhamento dessas pessoas aos serviços adequados para que possam receber assistência.



As ações são realizadas por policiais militares da ativa, da reserva e de férias, por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS), ampliando a capacidade operacional do policiamento. O RAS permite que policiais militares exerçam, de forma voluntária e remunerada, atividades extras durante os períodos de folga ou férias.

A escolha dos locais contemplados pelo programa leva em consideração, entre outros fatores, os índices e as manchas criminais das regiões.



Em abril deste ano, o governo do estado transferiu a gestão da Operação Segurança Presente para a Secretaria de Polícia Militar, fortalecendo a integração das ações de segurança pública e ampliando a presença policial nas regiões atendidas.