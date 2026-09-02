Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 02/09/2026 21:14

Duque de Caxias - No mês em que comemora 20 anos, o Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, preparou uma programação especial, com espetáculos gratuitos e a preços populares. Entre os destaques de setembro estão Paulinho Serra, Orquestra Petrobras Sinfônica com Tributo a Cartola e duas sessões com Raphael Ghanem em “A carne só cai no prato do vegano”.

Paulinho Serra chega à Baixada Fluminense com a comédia 40+, um show em que o comediante dialoga com diferentes públicos ao colocar, em pauta, o processo de amadurecimento, as relações pessoais, a rotina e as transformações da vida adulta. Com o uso do improviso, Paulinho interage diretamente com a plateia, o que torna cada espetáculo o único.

Outro em evidência é a Orquestra Petrobras Sinfônica com o tributo a Cartola. Além de trazer um repertório repleto de clássicos do cantor e compositor carioca, com arranjos de Marcelo Caldi, a Orquestra também vai homenagear as duas décadas de existência do Teatro Raul Cortez.

Com duas sessões, Raphael Ghanem protagoniza junto com a plateia o espetáculo “A carne só cai no prato do vegano”. Em estilo de talk show, a comédia traz jogos de entrevistas e interações com o público.

Fique por dentro da programação completa:

- Murilo Couto

Data: 2 de setembro (quarta-feira)

Horário: 21h

Ingresso: a partir de R$70,00;

- Paulinho Serra 40+

Data: 4 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$30,00;

- Arriba

Data: 5 de setembro (sábado)

Horário: 19h

Ingresso: a partir de R$20,00;

- Guerreiras

Data: 8 de setembro (terça-feira)

Horário: 16h

Ingresso: gratuito;

- Welson Nunes

Data: 10 de setembro (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$40,00;

- Concerto Sinfônico Tempos da Brilhantina

Data: 12 de setembro (sábado)

Horário: 18h

Ingresso: gratuito;

- Do Livro ao Palco

Data: 15 de setembro (terça-feira)

Horário: 15h

Ingresso: gratuito;

- Festival de Inverno ISEM

Data: 16 de setembro (quarta-feira)

Horário: 19h;

- Otávio Almeida canta Cauby

Data: 17 de setembro (quinta-feira)

Horário: 19h

Ingresso: a partir de R$35,00;

- Uma Noite Horripilante - Um Show Assustadoramente Engraçado

Data: 18 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$40,00;

- Daniela Araújo - A Turnê

Data: 19 de setembro (sábado)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$70,00;

- Orquestra Petrobras Sinfônica - Tributo a Cartola

Data: 23 de setembro (quarta-feira)

Horário: 18h

Ingresso: Solidário (1 kg de alimento não perecível) R$2,00 + R$3,99 (taxa);

- Os Dois - com Matheus Mattos e Lucio Sincero

Data: 24 de setembro (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$30,00;

- Raphael Ghanem em “A carne só cai no prato do vegano”

Datas: 25 e 26 de setembro (sexta e sábado)

Horários: 19h e 22h

Ingresso: a partir de R$90,00;

- A Casa da Gabi

Data: 27 de setembro (domingo)

Horário: 15h

Ingresso: a partir de R$30,00.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez . O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias. A programação está sujeita a alteração.