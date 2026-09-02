Duque de Caxias - No mês em que comemora 20 anos, o Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, preparou uma programação especial, com espetáculos gratuitos e a preços populares. Entre os destaques de setembro estão Paulinho Serra, Orquestra Petrobras Sinfônica com Tributo a Cartola e duas sessões com Raphael Ghanem em “A carne só cai no prato do vegano”.
Paulinho Serra chega à Baixada Fluminense com a comédia 40+, um show em que o comediante dialoga com diferentes públicos ao colocar, em pauta, o processo de amadurecimento, as relações pessoais, a rotina e as transformações da vida adulta. Com o uso do improviso, Paulinho interage diretamente com a plateia, o que torna cada espetáculo o único.
Outro em evidência é a Orquestra Petrobras Sinfônica com o tributo a Cartola. Além de trazer um repertório repleto de clássicos do cantor e compositor carioca, com arranjos de Marcelo Caldi, a Orquestra também vai homenagear as duas décadas de existência do Teatro Raul Cortez.
Com duas sessões, Raphael Ghanem protagoniza junto com a plateia o espetáculo “A carne só cai no prato do vegano”. Em estilo de talk show, a comédia traz jogos de entrevistas e interações com o público.
Fique por dentro da programação completa:
- Murilo Couto Data: 2 de setembro (quarta-feira) Horário: 21h Ingresso: a partir de R$70,00;
- Paulinho Serra 40+ Data: 4 de setembro (sexta-feira) Horário: 20h Ingresso: a partir de R$30,00;
- Arriba Data: 5 de setembro (sábado) Horário: 19h Ingresso: a partir de R$20,00;
- Guerreiras Data: 8 de setembro (terça-feira) Horário: 16h Ingresso: gratuito;
- Welson Nunes Data: 10 de setembro (quinta-feira) Horário: 20h Ingresso: a partir de R$40,00;
- Concerto Sinfônico Tempos da Brilhantina Data: 12 de setembro (sábado) Horário: 18h Ingresso: gratuito;
- Do Livro ao Palco Data: 15 de setembro (terça-feira) Horário: 15h Ingresso: gratuito;
- Festival de Inverno ISEM Data: 16 de setembro (quarta-feira) Horário: 19h;
- Otávio Almeida canta Cauby Data: 17 de setembro (quinta-feira) Horário: 19h Ingresso: a partir de R$35,00;
- Uma Noite Horripilante - Um Show Assustadoramente Engraçado Data: 18 de setembro (sexta-feira) Horário: 20h Ingresso: a partir de R$40,00;
- Daniela Araújo - A Turnê Data: 19 de setembro (sábado) Horário: 20h Ingresso: a partir de R$70,00;
- Orquestra Petrobras Sinfônica - Tributo a Cartola Data: 23 de setembro (quarta-feira) Horário: 18h Ingresso: Solidário (1 kg de alimento não perecível) R$2,00 + R$3,99 (taxa);
- Os Dois - com Matheus Mattos e Lucio Sincero Data: 24 de setembro (quinta-feira) Horário: 20h Ingresso: a partir de R$30,00;
- Raphael Ghanem em “A carne só cai no prato do vegano” Datas: 25 e 26 de setembro (sexta e sábado) Horários: 19h e 22h Ingresso: a partir de R$90,00;
- A Casa da Gabi Data: 27 de setembro (domingo) Horário: 15h Ingresso: a partir de R$30,00.
Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez . O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias. A programação está sujeita a alteração.
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