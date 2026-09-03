Bairro de Caxias recebe R$ 300 milhões em obras de saneamento - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Bairro de Caxias recebe R$ 300 milhões em obras de saneamentoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 03/09/2026 20:52 | Atualizado 03/09/2026 20:52

Duque de Caxias - O bairro de Campos Elíseos está recebendo um dos maiores investimentos em saneamento da região. Com aporte de R$ 300 milhões, a concessionária Águas do Rio, em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, deu início às obras para implantação de um novo sistema de esgotamento sanitário, que vai ampliar a coleta e o tratamento de esgoto e promover impactos positivos na qualidade de vida da população e na preservação ambiental.

Bairro de Caxias recebe R$ 300 milhões em obras de saneamento Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O projeto será implantado pelo modelo de Coleta em Tempo Seco (CTS), uma tecnologia que permite interceptar o esgoto lançado irregularmente em galerias de águas pluviais ou diretamente nos corpos hídricos, direcionando os efluentes para tratamento adequado. Ao todo, estão previstos 22 quilômetros de coletores-tronco, 11 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), 22 quilômetros de linhas de recalque e 54 captações de tempo seco. A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) terá capacidade para tratar 340 litros de esgoto por segundo, ampliando significativamente a estrutura de saneamento disponível na região.

Mais do que uma obra de infraestrutura, a intervenção representa um avanço na recuperação ambiental. Ao impedir que o esgoto seja lançado sem tratamento em rios e canais, o sistema reduz a quantidade de carga orgânica que chega aos corpos hídricos e, consequentemente, à Baía de Guanabara.

“Investir em saneamento é investir diretamente na saúde, na qualidade de vida e no futuro da nossa população. Campos Elíseos está recebendo um investimento histórico, que vai transformar a realidade de milhares de famílias e também contribuir para a recuperação dos nossos rios e da Baía de Guanabara. É uma obra que fica debaixo da terra, mas cujos resultados serão sentidos por toda a cidade”, destacou o prefeito Netinho Reis.

Bairro de Caxias recebe R$ 300 milhões em obras de saneamento Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Saneamento e meio ambiente

O sistema de Coleta em Tempo Seco funciona a partir da identificação e interceptação dos pontos onde o esgoto chega às galerias de águas pluviais e aos rios. Esses efluentes passam a ser conduzidos por uma rede específica até a estação de tratamento, onde recebem o tratamento adequado antes de serem devolvidos ao meio ambiente.

A iniciativa integra uma estratégia de ampliação da infraestrutura de saneamento de Duque de Caxias e reforça as ações voltadas à melhoria das condições ambientais do município. A redução do lançamento irregular de esgoto também contribui para a melhoria da qualidade da água dos rios e canais da região, criando condições mais favoráveis para a recuperação dos ecossistemas.

Bairro de Caxias recebe R$ 300 milhões em obras de saneamento Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Com a implantação da nova estrutura, Campos Elíseos avança em uma área fundamental para o desenvolvimento urbano sustentável. O investimento de R$ 300 milhões representa um novo capítulo na infraestrutura do Segundo Distrito, levando saneamento, proteção ambiental e mais qualidade de vida para a população.