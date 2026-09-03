Força Municipal de Caxias completa um mês com resultados positivosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - A Força Municipal completou um mês de atuação nas ruas de Duque de Caxias com resultados positivos na segurança pública. Em agosto, o município registrou redução nos índices de roubo de rua, roubo de veículos e roubo de cargas. A atuação da Força Municipal está concentrada, inicialmente, nas ruas do primeiro distrito, reforçando o patrulhamento e a presença dos agentes na região.
Força Municipal de Caxias completa um mês com resultados positivos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Força Municipal de Caxias completa um mês com resultados positivosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Dentro da estratégia de combate ao crime, são analisados os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ). A partir desses indicadores, são definidas e implementadas estratégias de patrulhamento e ações integradas para coibir a atuação de criminosos.

Em agosto, o município registrou o menor número de roubos de veículos desde o início do sistema de metas, o menor número de roubos de carga desde 2003 e o menor índice de roubos de rua desde 2009.
“Duque de Caxias está se tornando a capital da segurança e, no mês de setembro, teremos a maior Força Municipal do Brasil e o maior parque tecnológico da área de segurança", afirmou o prefeito Netinho Reis.

A transformação da Guarda Civil Municipal começou em 2025, com a aprovação do Plano de Cargos e Salários da categoria, com a autorização para o uso de armamento letal pelos agentes e com a realização de concurso público para a contratação de novos guardas municipais.
Força Municipal de Caxias completa um mês com resultados positivos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Força Municipal de Caxias completa um mês com resultados positivosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Em 2026, os candidatos aprovados e classificados no concurso concluíram o período de formação e capacitação e tomaram posse. Os novos integrantes passaram por treinamento específico e estão habilitados para o uso de pistolas calibre 9 milímetros e calibre .40, além do fuzil Sig Sauer calibre 5,56.

Os fuzis serão utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal. Todo o processo de formação e de capacitação seguiu os protocolos técnicos e legais necessários para o uso de armamento. Além da ampliação do efetivo, a Prefeitura de Duque de Caxias investiu na aquisição de novas viaturas. São 50 veículos e 40 motocicletas que reforçarão o patrulhamento em diferentes regiões do município.

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