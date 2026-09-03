Força Municipal de Caxias completa um mês com resultados positivos

Dentro da estratégia de combate ao crime, são analisados os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ). A partir desses indicadores, são definidas e implementadas estratégias de patrulhamento e ações integradas para coibir a atuação de criminosos.
Em agosto, o município registrou o menor número de roubos de veículos desde o início do sistema de metas, o menor número de roubos de carga desde 2003 e o menor índice de roubos de rua desde 2009.
“Duque de Caxias está se tornando a capital da segurança e, no mês de setembro, teremos a maior Força Municipal do Brasil e o maior parque tecnológico da área de segurança", afirmou o prefeito Netinho Reis.
A transformação da Guarda Civil Municipal começou em 2025, com a aprovação do Plano de Cargos e Salários da categoria, com a autorização para o uso de armamento letal pelos agentes e com a realização de concurso público para a contratação de novos guardas municipais.
Em 2026, os candidatos aprovados e classificados no concurso concluíram o período de formação e capacitação e tomaram posse. Os novos integrantes passaram por treinamento específico e estão habilitados para o uso de pistolas calibre 9 milímetros e calibre .40, além do fuzil Sig Sauer calibre 5,56.
Os fuzis serão utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal. Todo o processo de formação e de capacitação seguiu os protocolos técnicos e legais necessários para o uso de armamento. Além da ampliação do efetivo, a Prefeitura de Duque de Caxias investiu na aquisição de novas viaturas. São 50 veículos e 40 motocicletas que reforçarão o patrulhamento em diferentes regiões do município.
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