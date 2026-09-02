Projetos de lei para saúde e inclusão são aprovados na Câmara de Caxias - Divulgação/Art Vídeo/ Victor Hugo

Projetos de lei para saúde e inclusão são aprovados na Câmara de CaxiasDivulgação/Art Vídeo/ Victor Hugo

Publicado 02/09/2026 21:29





A leitura bíblica como recurso paradidático nas escolas públicas e particulares do município; e ações de incentivo à prioridade de atendimento às pessoas com Fibromialgia para incluir o símbolo mundial da Fibromialgia nas placas e avisos de atendimento prioritário também foram aprovadas. As propostas seguem para a sanção do Executivo. Duque de Caxias - Projetos de lei de iniciativa do Legislativo foram aprovados por unanimidade, em dois turnos de votação, na sessão plenária da Câmara de Duque de Caxias, realizada no dia 01/09 . As propostas são para a criação do Programa de Distribuição de Abafadores de Som para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e/ou hipersensibilidade auditiva; a proteção da pessoa idosa nos procedimentos de operações de crédito, contratação de empréstimo consignado e de produtos e serviços formalizados por meio digital, telefônicos e afins.A leitura bíblica como recurso paradidático nas escolas públicas e particulares do município; e ações de incentivo à prioridade de atendimento às pessoas com Fibromialgia para incluir o símbolo mundial da Fibromialgia nas placas e avisos de atendimento prioritário também foram aprovadas. As propostas seguem para a sanção do Executivo.

Manifestações na tribuna



A vereadora Juliana do Táxi (PL) reiterou uma solicitação à prefeitura para que seja implementada uma faixa de pedestre com a presença de um agente de trânsito próxima à esquina das ruas Conde de Porto Alegre com a Ampliato Cabral, no bairro 25 de Agosto, devido ao número de acidentes que vem ocorrendo no local. Juliana do Taxi também ressaltou a presença da Força Municipal nas ruas e o que já mudou na segurança em apenas um mês.



As obras da Clínica da Família na Vila São Luiz foram ressaltadas pelo vereador Moisés Neguinho (PP), assim como a presença do programa Governo nos Bairros que chegou no local com diversos serviços gratuitos à população.



Demandas à prefeitura



Na sessão plenária de 01/09, a pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), o vereador Vitinho Grandão (PL), que secretariava interinamente os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura dos requerimentos e indicações parlamentares.



Os vereadores solicitaram melhorias, como: o asfaltamento na Rua João Alves Torres, no bairro Copacabana; construção ou implantação de um Batistério Público, com vestiários masculino e feminino, no Monte Sinai, em Xerém; e a reforma da Praça Ricardo José de Souza, na confluência da Travessa Prainha e das Ruas Manaus e Dois de Fevereiro, no bairro Jardim Gramacho.



Também foram solicitadas a pintura de sinalização gráfica horizontal para indicar a faixa de pedestres próximo ao Centro de Fisioterapia na esquina da Rua Quatorze de Julho com a Rua São José, na Vila São Luiz; e a implantação de uma Unidade de Saúde da Família (USF), no bairro Laguna e Dourados.



Ainda foram apontadas a necessidade da implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Vila Leopoldina; implantação de torre de monitoramento com câmeras inteligentes, vinculada ao Programa Smart Duque, na Praça Senhor Brilhantino, bairro Itatiaia; passagem de carro fumacê, na Jaqueira, em Xerém; e a implantação de torre, com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial, na Rua Vinte e Um de Abril, esquina com a Rua Treze de Maio, bairro Doutor Laureano. As demandas serão encaminhadas ao Executivo para que, dentro das possibilidades, possa atendê-las.

