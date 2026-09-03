Caxias terá mais de 2 mil livros e bibliotecas comunitárias na FLIDUC - Divulgação/Assessoria de imprensa

Caxias terá mais de 2 mil livros e bibliotecas comunitárias na FLIDUCDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 03/09/2026 21:05

A presença dessas iniciativas reforça uma das propostas da Festa Literária: aproximar o público dos livros, dos escritores e dos espaços que fazem a literatura circular no cotidiano da população. Além de atividades literárias, a programação contará com venda de livros, rodas de conversa, mediações de leitura, contação de histórias, oficinas, saraus e outras ações culturais.

A FLIDUC também terá um espaço específico destinado às editoras, ampliando a participação do mercado editorial no evento e criando uma oportunidade para que o público conheça diferentes catálogos, autores e obras. A proposta é aproximar leitores, escritores, editoras, livrarias e demais profissionais que fazem parte da cadeia do livro e da literatura.

A Fábio Books estima levar aproximadamente 2 mil livros para a Festa Literária, com títulos a partir de R$ 10. Para o responsável pela livraria, participar da FLIDUC representa uma oportunidade de aproximar ainda mais a população do universo dos livros.

“Estamos com a estimativa de levar 2 mil livros aproximadamente, com valores a partir de R$ 10. É uma honra poder participar desse evento, e fico muito grato pelo reconhecimento do nosso trabalho, um trabalho de resistência nesse cenário tão tecnológico e com tantas plataformas. Sendo a única livraria de Duque de Caxias, esse evento será de suma importância para que mais pessoas possam nos conhecer e, assim, terem mais acesso à literatura”, afirma Fábio Books.

Já a Rede de Bibliotecas Comunitárias Tecendo Uma Rede de Leitura, organizada em Duque de Caxias desde 2013, levará para a FLIDUC uma programação voltada principalmente à democratização do acesso ao livro e à formação de leitores. O coletivo reúne bibliotecas comunitárias e espaços de leitura que atuam nos territórios do município, promovendo ações literárias e contribuindo para ampliar o direito ao livro e à leitura.

Durante os quatro dias de evento, a Rede promoverá mediações de leitura, contação de histórias, oficinas para crianças, ciranda literária, venda de livros e produtos literários, sarau e ações de incentivo à leitura. Também está prevista uma roda de conversa sobre políticas públicas para o livro e a leitura em Duque de Caxias, reunindo convidados ligados ao setor.

Entre os convidados estão José Castilho, Renata Costa, Bell Mayer, Monica Verdam e Nivan Almeida. A programação também contará com a participação de escritores e com uma apresentação cultural do Projeto Luar de Dança, além de intervenções poéticas ao longo da Festa, como o “Sussurro Poético”, a distribuição de “Gotas de Poesia”, a “Chuva de Poesias” e ações de libertação de poesias.

Para Shirley Garrido, uma das representantes da Rede, a participação das bibliotecas comunitárias em um evento dessa dimensão contribui para ampliar o alcance da literatura nos territórios.

“A participação da Rede de Bibliotecas Comunitárias Tecendo Uma Rede de Leitura na Festa Literária da cidade é fundamental para democratizar o acesso ao livro, fortalecer o hábito da leitura e valorizar os espaços culturais dos territórios. É o momento perfeito para celebrar as histórias, os livros e os encontros. Ocupando um evento dessa magnitude, nós potencializamos o alcance da leitura e consolidamos a literatura como um direito de todos”, destaca Shirley.

Ela também ressalta o papel das bibliotecas comunitárias na construção de vínculos e na formação de novos leitores.

“As bibliotecas comunitárias são espaços vivos, que mais do que reunir leitores e emprestar livros, criam vínculos por meio das trocas de experiências, circulação de sentidos e construção conjunta de interpretações e escutas no dia a dia. Dessa forma, nossas bibliotecas desempenham um papel importante e fundamental na democratização do acesso à leitura, na formação de leitores críticos e na promoção de direitos culturais, contribuindo para que a leitura se torne uma prática social viva, significativa e transformadora”, completa.

Literatura também movimenta a economia local

Além de incentivar a formação de leitores, a participação da livraria, das bibliotecas comunitárias e das editoras reforça a importância da economia criativa e cultural de Duque de Caxias. Ao abrir espaço para empreendedores, projetos, escritores, editoras e iniciativas que já atuam no município, a FLIDUC contribui para fortalecer uma cadeia que envolve livros, produção cultural, autores, mediadores de leitura, artistas e agentes culturais.

Para Marcio Lopes, a presença desses representantes é fundamental para que a Festa Literária dialogue diretamente com quem constrói a cultura e a literatura no município durante todo o ano.

“Uma Festa Literária só faz sentido quando consegue conectar os grandes nomes da literatura com quem está todos os dias nos territórios fazendo o livro chegar às pessoas. Ter uma livraria de Duque de Caxias, as bibliotecas comunitárias e um espaço dedicado às editoras participando da FLIDUC é valorizar quem já trabalha pela leitura na cidade e, ao mesmo tempo, movimentar a economia criativa e cultural local. Queremos que o público não apenas conheça grandes autores, mas também descubra os projetos, os espaços, os livros e os profissionais que fazem parte da nossa própria cidade”, afirma Marcio Lopes.

A 1ª Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC 2026) é uma realização da ML Produções e da Camila Portes Eventos, através da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.